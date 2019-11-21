孩子班上有个“淘气包”咋办？

专家表示，幼升小阶段是最佳的干预期，以帮助孩子及早树立规则意识、进行行为管理、训练注意力。

曾女士的女儿今年9月份入读幼儿园，正读小班。最近她遇到了一个说大不大、说小不小的困扰。女儿班上一个男生占占（化名）正好和他们住在同一小区，两人放学后常常一块儿玩。

“我本来觉得有个玩得来的小伙伴挺好的，可渐渐发现这个男孩子特别‘皮’。”据曾女士描述，占占似乎特别好动，在小区里拔观赏植物的叶子、随地吐口水、驾着玩具小车专门往别的小朋友身上撞、遇到不顺很容易就和小伙伴起冲突。

曾女士表示，不想因为占占特别“皮”就干预女儿结交朋友，也不想在女儿面前说其他小朋友的不是，可一来确实担心女儿会被占占无意中伤到，二来看到女儿也开始学习占占一些调皮捣蛋和危险的行为，她不知道有什么好的处理方法。

家长讨论

“这种情况十有八九是父母忙得早出晚归、祖父母辈一直带着长大。但我不认为这属于老人家‘放养’，而是看管人没有尽到责任。”对于曾女士遇到的困扰，孩子在读幼儿园大班的谭女士表示，“如果是我们家孩子遇到这个情况，我就不允许孩子和行为不好的小朋友玩了。”

单女士也赞同尽量别让自己的孩子和特别皮的孩子走得太近，“遇到这样的同学，我们只能管好自己的娃”，不过她也认为，实际操作起来确实不容易，因为小孩子不像大人那样有判断力，“同龄的孩子总是能玩在一起，哪怕觉得他不好，玩嗨了也能凑合着一起玩儿。幼儿园这个阶段，小孩子玩在一起主要看玩具和头脑，谁的玩具多，谁能想出玩耍的新点子，谁就有话语权。特别皮的孩子，往往能找到很多新奇的玩法，所以也很容易受到同龄人的欢迎”。

同样女儿在读幼儿园小班的林女士有和曾女士类似的遭遇。“开学一个多月，班上已经有十多个孩子被同一个小朋友欺负过。”

“幼儿园阶段的孩子，有磕磕碰碰是难免的。孩子上了幼儿园，就相当于步入一个‘小社会’，在这个‘小社会’中，孩子要逐步学习如何与他人交往、相处，如何分享。”曾有10多年一线教学经验的荔湾区加德纳幼儿园园长范华琴说。

不干预孩子解决问题 但要教孩子自我保护

“对于和曾女士一样有类似遭遇的家长来说，如果孩子班上出现了特别‘皮’的孩子，建议首先是不要去歧视、孤立他，以免给自己孩子造成了错误的示范。对于当事孩子来说，被歧视、孤立不利于他的心理健康，而且可能会反过来影响他的行为，在人际交往中造成更大的问题。”广州市惠爱医院儿少科心理治疗师殷炜珍也表示。

她建议，过分调皮的孩子容易冲动、闯祸，作为这些孩子的家长，一定要想办法教会孩子不能伤害他人这个最基本的原则。其他家长对自己孩子首先要做的是进行安全教育，即教会孩子识别和判断危险，先保证自己不要被伤害，比如尽量避免和某个孩子发生争抢、觉得危险的游戏马上停止和离开等。此外，对于低龄的孩子，家长专注地陪同是非常重要的，家长需要避免使用手机等，密切留意孩子的玩耍，以确保孩子在安全范围内。

家长和年幼的孩子讨论同学的调皮和危险行为时，可以借机采用替代学习的方法进行教育，比如：“他做的这些事情是很可能伤害到别人的，是非常危险的，而且他做了这些事之后，爸爸妈妈、老师会去批评和惩罚他。我们知道你肯定不想被批评和被惩罚。”要注意的是，要就事论事，不要对对方小朋友全盘否定，在发现对方小朋友的优点时也可以及时和孩子指出，这样才能帮助孩子明确：到底同学具体哪种行为是不能被接受的，原因是不礼貌、有可能伤到自己、有可能伤到别人等。

“如果有遇到孩子特别皮，家长也不要地扣上‘品行有问题’的帽子。”广州市惠爱医院儿少科病区主任程道猛表示，这时候说“学坏了”“品行问题”为时尚早，很多时候是由于孩子的神经发育水平还没跟上，导致特别多动、冲动。

“皮孩子”家庭教育 爸妈多亲力亲为

“每一件事情背后总有原因，无论是老师还是家长，我们要‘弯下腰、蹲下来，一起陪孩子看世界’，站在孩子的角度去倾听孩子的心声，去思考问题，了解事情背后的真正原因。孩子在没有压力的情况下，才会更愿意去分享。还要结合孩子此前的日常在园表现、父母管教模式等来综合分析。”范华琴表示。

她介绍，对学龄前的孩子来说，由于语言表达比较匮乏，有的孩子可能会通过“捣腾”来向小伙伴表达“我想和你玩”或引起他人关注自己的需求。

还有一种情况，是孩子日常的情感需求没有得到满足，想通过顽皮捣蛋来获得关注。比如二孩家庭里，弟弟妹妹出生后，大孩子有一段时间突然“不乖”了，可能就是这个原因。“所以遇到孩子特别‘皮’的情况，家长也要反思，在孩子成长的环境中是否获得的关心不够，自己是否忙于工作而疏忽了陪伴。可以多和孩子玩一些亲子游戏，让孩子体会到爸爸妈妈和自己的情感纽带，一方面可以增进亲子情感的交流，另外也可以消除孩子内心的不安全感。”

殷炜珍也提到了父母亲陪伴的重要性。“现在隔代抚养的情况比较多，但对父母来说，真正能陪伴孩子的时间可能就是12岁以前，父母最好亲力亲为，哪怕每天固定留10到20分钟出来，陪孩子做一些感兴趣的事情。”殷炜珍特别提醒道。

“特别皮”可能是多动症 幼升小是最佳干预期

程道猛表示，家有“熊孩子”或者“皮孩子”的爸爸妈妈们先不用内疚，孩子的问题不一定是疏于陪伴和管教，因为有一部分孩子可能是多动症引起的。

“不同年龄段孩子的神经发育水平都有各阶段的特点，幼儿园阶段的孩子，总体上是特别好动、闲不住的。”程道猛表示，“但是每个年龄段的孩子，水平应该是大致相当的。家长可以横向比较一下，如果你发现自己的孩子在不同的场景里和同龄孩子相比都好像特别‘皮’，而老师又频频反映情况，就要留意，有可能不是‘普通的调皮’这么简单。”

例如，幼儿园孩子在老师的引导下，应该是可以安静地在课室里坐几分钟的，可能几分钟后就坐不住了，但只要老师用方法稍微提醒、引导一下，就可以再次集中精神。但有一些孩子，就是无法“被拉回来”，有很多小动作，比如戳戳旁边的孩子、扯扯其他女孩子的辫子；其他孩子都在做集体游戏，他却不会好好配合；和小伙伴们玩游戏时，一有不顺就“被点燃”。

“多动症孩子其实并不少见，根据最新的流行病学调查数据，我国该疾病在学龄期的患病率已经达到6.26%，这样算起来，一个随机分配的40人班级里可能就有两三个。”程道猛表示，“其实回想起来，我们自己小时候班上都总有一两个总是‘惹事’的孩子，其实就很可能是多动症。”

专家表示，多动症的孩子往往很聪明，也能认识到自己的一些行为是错误的，可却总是无法控制住自己。三四年级时课业难度加大，往往是多动症孩子成绩的“分水岭”，加上其他方面多受批评，可能孩子八九岁时就出现对立违抗的问题，到青春期可能就会厌学、拒学，到时候干预起来就较困难。因此幼升小阶段是最佳的干预期，以帮助孩子及早树立规则意识、进行行为管理、训练注意力。