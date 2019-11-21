大一新生同上一门思政“金课”

自今年9月以来，这一门思政精品课已实现了广东高校大一新生全覆盖——10个专题系统地讲述了各个时期马克思主义的发展和青年使命，引导学生用习近平新时代中国特色社会主义思想立德铸魂。

“这门课十分有意义，引导激励我们做奋发有为的新时代大学生！”近日，华南师范大学马克思主义学院教师张永刚在行政礼堂讲授精品思政课《马克思主义中国化进程与青年学生使命担当》，现场座无虚席，掌声热烈。

自今年9月以来，这一门思政精品课已实现了广东高校大一新生全覆盖——10个专题系统地讲述了各个时期马克思主义的发展和青年使命，引导学生用习近平新时代中国特色社会主义思想立德铸魂。

省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎表示，广东集中优势力量打造精品思政课，就是要旗帜鲜明地引导学生认识到新时代赋予当代青年的新使命，引导学生为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

贴合学生实际的思政“靶向课程”

广东地处改革开放前沿，国际交流频繁，互联网产业发达，思想意识多元活跃。1年前，省委教育工委组织部分高校的思政课教师和学生深入开展了一项调研：广东学生在学习思政课过程中有哪些思想困惑？如何打造入心入脑的思政“金课”？

通过调研发现，青年使命与所处不同时期及当时马克思主义中国化成果是怎样的关系；进入新时代，青年如何更好学习马克思主义、怎样才能更加坚定新时代使命，是学生关注的焦点。学生正处于人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。针对学生的困惑，打造一门精品思政课，有针对性地解疑释惑，势在必行。

“精品思政课要向大学生们传递一个信号：什么是马克思主义中国化的最新理论成果，如何担起建设新时代的重大责任。想要‘旧票坐新船’，或者做个事不关己的‘佛系青年’，都不可取。”教育部长江学者特聘教授、华南师范大学马克思主义学院院长陈金龙一语道出建设精品思政课的深层考虑——精品思政课要创新思路，打造贴合学生实际的“靶向课程”。

为此，广东组建专家组，以陈金龙为总负责人，联合中山大学、华南理工大学、华南师范大学等10所高校马克思主义学院专家团队打造《马克思主义中国化进程与青年学生使命担当》精品课程，编写教案、讲义，并向全省高校推广，覆盖全部大一新生，扣好青年大学生人生价值观的“第一粒纽扣”。

华南农业大学马克思主义学院院长张丰清负责《新中国建立、社会主义建设与青年使命》专题的编写。“每一个专题都以经典故事入手，最终落点在青年使命担当上。”他说，这个专题抓住给青年人讲好青年人故事的角度，阐明从五四运动到新中国成立的青年作为，给当代青年提出努力奋斗的时代课题。

精品思政课程覆盖全省高校

不同时代会产生与时俱进的理论成果，每一代青年都有每一代青年的历史担当。

《马克思主义中国化进程与青年学生使命担当》分为10个专题，贯穿了“用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人”这一主线。其中，既讲清楚马克思主义产生的时代背景、青年马克思的人生境界及对当代的启迪，我国革命、建设、改革开放时期的特点及各个时期马克思主义的发展和青年使命，也讲清楚中国特色社会主义的新时代特征、习近平新时代中国特色社会主义思想的原创性贡献及新时代青年的使命。

“这门思政‘金课’，多次精心打磨，才试课定课。”华南理工大学马克思主义学院院长解丽霞揭秘，历时一年多，专家团队从前期调研到专题设计，从讲义教案编写到教学课件制作，从试点教学到集体备课，才在全省高校开始全覆盖开课。

那么，精品思政课如何覆盖全省高校，落实成为一堂堂课？从教材语言到教学实践如何更加适用？今年上半年该课程在全省10所高校开展教学试点，从中发现的问题及时调整优化。今年8月下旬，省教育厅专门组织精品思政课教学培训，全省高校马克思主义学院（思想政治理论课教学部）院长及1名骨干教师参加，加强对各高校开课指导。

“全省开课情况来看，效果理想，入心入脑。”省教育厅思政处有关负责人表示，精品思政课需要教师先吃透内容，要求教师有更加开阔的视野、对时代有清醒的认识、对中外有客观的比较。

一道帮青年解惑的精神大餐

“上这门课，就像在与智者深度交流，帮助青年解惑。精品思政课用更广阔的视野介绍历史上的青年奋斗历程，指导我们更关心社会、承担责任。”每周二下午的精品思政课，被广州大学人文学院汉语194班梁诗莹看作“充电时光”。

广州大学马克思主义学院副院长冉杰解释，每周二下午的精品思政课，该校创新邀请各专题的编写专家来校讲课。“10所高校的教材编写专家汇聚，给大一学生带来丰盛的精神大餐。”

目前，全省各高校结合实际安排精品思政课，校内外教师齐发动，线上线下共同学习，形成了良好氛围。

电子科技大学中山学院从开学第3周开课，虽然教室空间有限，但学生热情不减，在教室走廊加上凳子认真听讲。电子科技大学中山学院马克思主义学院院长申群喜介绍，第3、4周完成了前两个专题的讲授，覆盖全部大一新生，剩下8个专题将全部实现“进课堂”。

“教材脉络清晰，逻辑分明，内容详实，贯穿青年使命担当的主线，给任课教师较大的指导作用和发挥空间。”广东外语艺术职业学院思政部主任陈英介绍，该校精选10位专任教师，每人负责一个专题，针对高职学生的特点对课程进行二次创新，在备课上下足功夫，力图把课程讲活讲透。

岭南师范学院马克思主义学院院长何增光介绍，该校思政课教师在严格按照讲义授课之外，还对课程进行符合自身特长的发挥，做到因材施教。例如针对体育专业大学生，教师会紧扣党和国家对体育事业发展的方针政策，结合青年学生投身体育事业发展的责任使命等内容进行授课，让学生有抓手、有所得。

润物无声，这门课所传递的精神内核就像一粒粒种子，播撒在大学生的心中。“这门课引导、鼓励青年学生未来大学生活中积极探索实践，用习近平新时代中国特色社会主义思想立德铸魂，正确认识和担当新时代青年的使命。”张永刚说。