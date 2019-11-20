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广东高三学子可以报考飞行员啦！招290人

2019-11-20 08:30 来源：南方日报 马立敏
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　　广东学子圆蓝天梦的机会来了。11月15日，2020年度民航广州招飞宣讲会暨南航招飞生源基地授牌仪式举行。今年，民航将在广东招收高中毕业生飞行员290人，11月11日至30日为报名阶段，12月将在广州增城区增城中学等多所学校开展初检面试。

　　2020年民航招飞广东预选初检时间表

　　今年，共有南方航空、东方航空、国际航空、深圳航空、华夏航空、瑞丽航空、青岛航空7家航空公司委托北京航空航天大学、中国民航大学、南京航空航天大学、中国民用航空飞行学院、上海工程技术大学、烟台南山学院、北京理工大学珠海学院这7所大学在广东招生并培养。

　　2020年度民航在广东省招收高中毕业生飞行学员计划情况一览表

　　报考需要满足什么条件？近视能报吗？

　　报名对象年龄限制在16至20周岁，即要求在2000年9月1日至2004年8月31日出生。同时，报名对象身高必须不低于168厘米；任何一眼裸眼远视力不低于0.1，单眼裸眼视力低于0.7需戴眼镜矫正到1.0，无色盲或色弱。

　　“有些近视的学生也可以报考飞行员。” 南航广东招飞负责人陈焕泽介绍，满足近视不超过450度、远视不超过300度、散光不超过200度、两眼度数相差不超过250度等条件的学生可报考飞行员。

　　民航招飞的竞争是否激烈？

　　据了解，去年广东共有6165人报考民航，初检合格3072人，上站合格667人，最终高考录取277人。

　　想要成为一名准飞行员，考生还要取得较好的高考文化分数。陈焕泽介绍，南航2017年录取的广州生源，有61%的高考文化课总分都在高优线以上；2018年，这一比例上升到81%，2019年已高达93%。

　　今年考生应如何报考？

　　符合报考条件的学生应在所属学校报名，并填写《2020年度民航招收高中毕业生飞行学员报名表》。报名结束后，各中学以学校为单位,填写《2020年度报考民航高中毕业生飞行学员名册》，于2019年11月30日前按时将报考名册汇总到所属市招生办（考试中心）。

　　2020年民航招飞工作时间表

　　待考生报名后，将于2019年12月2日至12月16日进行招飞面试工作；2019年12月至2020年1月进行招飞体检；2020年2月至5月进行招飞背景调查；2020年7月上旬进行招飞录取。

编辑： 罗予岐

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