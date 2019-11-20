珠海中考重大改革 计分科目增至10门

珠海中考将迎来改革。日前，珠海市教育局公布《珠海市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见（征求意见稿）》，称珠海市中考招生录取模式将有新变化。

改革前

中考考试科目为语文、数学、英语、物理、化学、体育、地理、生物、道德与法治、历史共10门，其中语文、数学、英语、物理、化学和体育科目的成绩计入中考总分，满分为605分。

改革后

中考考试科目为语文、数学、英语、体育与健康、物理、历史、化学、道德与法治、地理、生物、音乐、美术、信息技术共13门，其中计分科目为语文、数学、英语、体育与健康、物理、历史、化学、道德与法治、地理、生物共10个科目，满分为800分。

珠海中考将迎来改革。日前，珠海市教育局公布《珠海市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见（征求意见稿）》，称珠海市中考招生录取模式将有新变化。

自2020年入学的初中一年级开始，高中阶段学校招生录取计分科目除了传统科目语文、数学、英语、物理、化学及体育科目外，新增历史、道德与法治、地理、生物，中考录取科目总分从605分变为800分。《征求意见稿》意见反馈截止时间为2019年12月14日。《征求意见稿》表示，此次改革的目标是，到2023年形成完善的基于初中学业水平考试成绩、结合学生综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式，建立符合教育规律、促进学生全面发展、初高中学段衔接紧密、普职并肩发展、具有珠海特色的考试招生制度体系。

变化

A

中考增加科目 录取计分科目包括10个

具体而言，根据方案，考试科目将涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（7～9年级，以下简称《课程方案》）规定的全部科目，包括语文、数学、英语（含听说）、物理（含实验操作）、化学（含实验操作）、生物（含实验操作）、道德与法治、历史、地理、体育与健康、音乐、美术、信息技术共13个科目。英语科目开展听说考试，物理和化学科目继续开展实验操作考试，生物科目增设实验操作考试。

9门科目笔试省统一命题

语文、数学、英语、物理、化学、生物、道德与法治、历史和地理共9门科目的笔试继续采用广东省教育考试院统一命题，市教育局统一组织考试。英语听说、体育与健康、理化生实验操作、音乐、美术及信息技术由市教育局统一命题、统一考务规则，各区教育行政主管部门负责组织实施；体育与健康除开展必考科目外，从体能与技能两个方面进行选考科目的考试。

各学科考试时间依据《义务教育课程设置实验方案》和“学完即考”的原则确定。其中，由省命题科目的考试时间由省教育考试院确定；英语听说考试、体育与健康、理化生实验操作、音乐、美术、信息技术考试时间由市教育局确定。

英语听说考试、体育与健康、物理和化学实验操作在九年级第二学期进行，并于当年5月底前完成；生物实验操作在八年级第二学期期末进行；信息技术、音乐和美术考试安排在九年级第一学期进行。学生按课程标准修完某学科后，方可取得该科目的考试资格。

录取计分科目满分为800分

语文、数学、道德与法治、历史、地理共5个科目采取笔试的考试方式；英语采用笔试加听说的考试方式（英语听说考试采用计算机辅助测试的考试方式）；物理、化学、生物采用笔试加实验操作的考试方式（实验操作，采用现场测试的方式进行考试）；体育与健康采用平时体质健康检查加现场测试的考试方式；音乐、美术、信息技术采取理论与实践相结合的方式，探索应用计算机辅助测试的考试方法。

从2020年入学的初中一年级开始，高中阶段学校招生录取计分科目包括语文、数学、英语、体育与健康、物理、历史、化学、道德与法治、地理、生物共10个科目。高中阶段学校招生录取计分科目满分为800分，将不再是目前的605分。

B

优化招生范围 一中、二中等指标生比例为70%

学校招生范围方面，坚持有利于增加考生选择机会、有利于普通高中优质特色发展的原则，兼顾西区考生升入普通高中机会，根据各普通高中学校实际，优化普通高中招生范围。

部分高中计划20%面向本区招生

珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市实验中学、北京师范大学（珠海）附属高级中学、华中师范大学（珠海）附属中学、珠海市第三中学、珠海市艺术高级中学和民办普通高中面向全市招生（珠海女子中学只招收女生）。

珠海市第一中学平沙校区、珠海市广东实验中学金湾学校招生计划的80%面向全市招生，20%面向本区招生（珠海市第一中学平沙校区面向高栏港区、珠海市广东实验中学金湾学校面向金湾区）。

珠海市斗门区和风中学、田家炳中学招生计划50%面向全市招生，50%面向斗门、金湾和高栏港区招生；珠海市第四中学面向横琴、香洲和高新区招生。

普通高中指标生单独录取

备受关注的指标生方面，珠海市第一中学、珠海市第二中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市实验中学、北京师范大学（珠海）附属高级中学继续将70%招生计划作为指标生分配到全市所有初中学校。

华中师范大学（珠海）附属中学、珠海市第三中学、珠海市第四中学将50%招生计划作为指标生分配到招生范围内的所有初中学校。普通高中指标生招生设单独志愿批次，并采取单独录取的招生办法。