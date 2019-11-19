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籽泥的艺术•爱在艺术中行走

2019-11-19 10:30 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/杨丽 通讯员/林咏嘉）在扬善公益、光和盐艺术策划团的大力支持下，由四方斋画廊主办，籽泥的艺术•“爱在艺术中行走”于11月16日至12月15日在番禺四方斋画廊举行。展出了跨界艺术家籽泥（郭咏红）近十年来创作的“天语”系列作品。

　　籽泥（郭咏红）

　　•跨界灵性艺术家

　　•艺术公益•环保创意

　　•植物•疗愈•艺术表达

　　•生命艺术•心灵舞者

　　•曾参与主持灾后重建心灵艺术治疗专案

　　籽泥的生命数十年前经历了一场生死考验，生命经敞开破碎后通过艺术疗愈了身体，心灵在爱的信仰中重建生命重生，并得上天恩赐灵感启示走上了即兴灵感艺术创作之路。籽泥的艺术创作没有限制，身边的木石砖瓦皆可作为环保创意素材，而天花、地板、墙壁乃至废弃的杂物角更是其发挥即兴灵感创作之处。她自嘲：自从得了一场神经病，整个人精神多了！其作品也随即被邀参加各类艺术大展并被机构及个人收藏。

　　这是一场特别的展览，此次展出的籽泥•天语作品系列，是作者感悟生命、感悟宇宙、感悟创造的心声之作。籽泥似泥土里一颗死而后生的种子已破土而出......心与天语•画与心语，愿来者心之～得之～悟之～，

　　籽泥认为：艺术并非是名利的阶梯，艺术乃是爱与祝福的通道，她更愿把艺术疗愈她的经历传递去祝福更多有需要的人，为此籽泥近年来作为艺术志愿者全身心致力于心灵重建公益，她因着在四川震区服务的特殊经历并研发了自然学堂《绘石艺术表达》，该项目在2013年亚洲艺术治疗大会上交流并得到相关机构的认可，更在各公益组织的深化下得以在城市间循环展开，该项目还被邀请参加第二届及第三届中国公益慈善会，公益机构将此做为灾后青少年儿童培训计划组成送评，终获第三届中国公益慈善项目大赛银奖。艺术传递爱，此项目前已被国内外众多公益组织应用，还进入部分灾区的中小学课堂，同时也进入了智障自闭机构、孤儿院、少年宫、儿童画院、艺术机构、城镇社区等。关于石头的故事亦被千训爱心基金会改编成公益微电影《石头的味道》

　　细观她的画，不仅色彩丰富多变，有穿透性，而且极具一种呼之欲出的温暖能量，让观者有种被拥抱着的感觉。她的画，能唤醒人们心灵深处，对生命的崇敬和对生活的热爱。同样，爱的能量也赋予了她的艺术以全新的生命。对于籽泥的作品，有专家评点道：“天赐的才华、随兴的创意、本性的纯粹、释放的张力、即兴的灵感、灵性的绽放，其人其画自然天成！”

　　这里聆听的是宇宙之语

　　这里诉说的是奇异恩典

　　这里流淌的是喜乐之泉

　　这里盛开的是绽放之花

　　这里照耀的是圣灵之光

　　这里满溢的是丰硕之爱

　　这里传颂的是一曲生命之歌

　　——籽泥艺术创作感言

　　开幕式当日还进行了一场“乐•舞•画”艺术沙龙，完美诠释了作者艺术生活化、生活艺术化的理念。在开幕式上，伴随着音乐、舞蹈和艺术作品，每一个观展者都进入了一段美妙的心灵童话之旅，与世间的美好紧紧相扣。

 

编辑： 罗予岐

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