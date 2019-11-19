粤东地区高校毕业生供需见面会重磅来袭，8000多岗位虚位以待

11月16日，由广东省教育厅、广东省工业和信息化厅主办、汕头大学承办的广东省2020届高校毕业生供需见面会暨高成长企业校园招聘会（粤东地区专场）在汕头大学举行。

11月16日，由广东省教育厅、广东省工业和信息化厅主办、汕头大学承办的广东省2020届高校毕业生供需见面会暨高成长企业校园招聘会（粤东地区专场）在汕头大学举行。

本次活动旨在贯彻落实中央和省委省政府关于“稳就业”的部署，进一步引导和鼓励高校毕业生到我省特别是粤东西北地区工作，优化中小企业人才结构，缓解中小企业“用人难”问题，推动中小企业高质量发展。

据汕头大学就业中心老师介绍，本次招聘会是该校迄今为止参与企业最多的一次招聘会，参加本场供需见面活动的用人单位共计406家，为毕业生提供就业岗位逾8600个。

记者在现场了解到，本场供需见面活动参与企业整体质量比较高，主要由省工业和信息化系统组织发动，用人单位主要来自广州、深圳、佛山、东莞、珠海等珠三角地区及汕头、潮州、揭阳等粤东地区的知名企业，以我省高成长企业、骨干民营企业、“专精特新”企业、创新产业化示范基地企业以及“隐形冠军”企业等优质企业为主，吸引了不少学生的关注。

“如今中小型企业依然面临招工难、用工难等问题，此次招聘会我们更强调组织高成长型企业参加，为这些企业提供更直接地与高校学生沟通的平台。”省工业和信息化厅有关负责人表示，本次招聘会招聘职位涉及管理培训生、教师、工程师、医生、总经理助理、java开发师、大数据顾问、客户经理、策划经理、营销主管、文秘、建筑、财务、人力资源、新闻传媒、平面设计、外贸人员等，职位涵盖了机械类、电气类、师范类、电信类、计算机类、材料类、化工类、土木类、管理类、经济类、新闻传播类、设计类、语言类、医疗类等各个专业。

记者观察发现，部分企业的摊位甚至排起了长队，有些单位工作人员拿着传单向经过的学生介绍；有些直接拿出二维码让学生扫描了解更多企业信息。主办方还安排了就业指导咨询、征兵宣传咨询等，每个区域均安排学生志愿者为用人单位及应聘毕业生提供全方位的服务，进一步提高粤东地区专场招聘会的服务水平。

据介绍，为提高供需见面实效，招聘会还依托创新数据服务、开放融合、安全高效的 “广东省大学生就业创业智慧服务平台”，在线上线下同步开展，提前通过“智慧服务平台”及多方媒体、QQ群、各高校张贴海报等方式进行了信息推送，毕业生和企业可通过“智慧服务平台”进行精准匹配，一站式满足毕业生求职、用人单位招才、Offer发放、电子三方协议签订、就业派遣等需要，进一步给企业和毕业生提供了优质便捷的服务。

招聘会共吸引了来自省内外的6000余名求职者入场，现场供需对接活跃，反响良好。来自韩山师范学院应届毕业生小林从网上获知招聘会信息，与同学一起前来寻求合适的岗位。她表示，虽然针对旅游管理专业的招聘岗位不多，但她们能够在现场与企业HR面对面交流，了解到不少适合自身的岗位信息，更有助于她们顺利求职。

据有关报道，2020年广东省高校应届毕业生人数再创新高，约有60.3万人，加上外省入粤求职的毕业生，将有超过80万名高校毕业生在广东省求职，约占全国的十分之一。