创新思政理论课，看看这些高校怎么做？

第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，广东高校深入学习贯彻党中央部署要求及省委工作安排，把握立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

办中国特色社会主义教育，就是要理直气壮开好思政课，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，广东高校深入学习贯彻党中央部署要求及省委工作安排，把握立德树人根本任务，创新思想政治理论课的工作理念和方式方法，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

推动思想政治理论课改革创新

在广州中医药大学的思政课上，学生正不断从中医故事中汲取养分。该校马克思主义学院党总支书记袁毓玲说，在文化自信的篇章，教师引导学生思考如何增强中医药文化的软实力，把中医药文化传播到更多国家与地区。广州中医药大学党委书记张建华表示，学校要求中医药专业教师，努力挖掘中医发展历程中的德育元素和价值观念，融入专业教育中，使思政课程与课程思政共同发展，释放育人的最大能量。

这一别出心裁的活动，是广东高校探索思政课改革创新的生动实践。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。

在广东财经大学，以课内与课外、教学与科研、网上与网下“三个融合”为抓手，大力推动思想政治理论课改革创新。课堂上，广财推动情境体验式的教学模式，将理论知识转化为形象生动的情境。在课下，马克思主义经典著作读书班吸引了不少学生积极报名，学生还围绕近代人物整理各类资料，搭建了广东近代人物研究资料数据库。

“思政课程怎么上才能让学生有获得感?南方医科大学的做法可以用‘高精新’来概括。”南方医科大学马克思主义学院院长任映红说，“高”在教师，目前按师生比不低于1∶350比例设置专职教师岗位，同时加大人才引育力度，吸收新鲜血液;“精”在课程，编写了《民族复兴的医学梦》等医学生思政课教学案例集;“新”在形式，思政课主推专题式、问题式、混合式、主体性开放式教学，开创了情景剧展演、“一站到底”、经典阅读报告等形式，提高学生的“抬头率”与满意度。

“学生听不听、信不信，是检验我们思政课质量的关键。”广东省外语艺术职业学院思政部主任陈英介绍，该校教师自主开发“树洞”平台和“雨课堂”“蓝慕云”等辅助教学工具，积极运用信息化手段提升教学效果。在课程思政中，声乐、英语晨读之声的专业课教师在讲好、讲深、讲透专业知识的同时，融入思政教育元素，实现教书与育人的统一。思政教育延伸到假期，近年暑期，广外艺薪火实践团队到井冈山等革命老区取景，拍摄《薪火》《信仰》《传承》等微电影，让红色资源“开口说话”，已创作10余部红色主题微电影、微视频，激活学生血液中的红色基因。

办好思政课关键在教师

办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。

吴靖是华南师范大学马克思主义学院教授，担任思政课教师已24年，是学生心目中能把理论讲活讲透的优秀教师。“学生对时代的使命感责任感没有变，但获取知识信息的手段方式变了，思政教学与时俱进显得尤为重要。”华南师范大学马克思主义学院是全国重点马克思主义学院之一，有一支水平突出的思政课教师队伍，30多人次获国家和省部级各类荣誉。教育部“长江学者”特聘教授、马克思主义学院院长陈金龙说，学院注重“传帮带”，一大批青年教师获得教学比赛一等奖。在2019—2020年度第一学期，华师改变原有思政课的培养方案和学分分配，专门单独开设2个学分的习近平新时代中国特色社会主义思想概论课程，是全国最早开设这一课程的高校之一。

在广州大学，从2009年开始，马克思主义学院思想政治理论课教师团队连续9年被评为全校唯一“最受学生欢迎教师团队”,有82人次被评为“最受学生欢迎的老师”。广州大学倾力打造了一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的专业化思政课教师“超级战队”。

广州大学党委书记屈哨兵说，为强化教师立德树人的责任使命、完善更加科学合理的教师考核评价体系，学校近期出台了《教师教书育人行动方案》和《教师立德树人业绩考核指标体系与计分标准》，例如教师职称评审工作方面，把教学为主型评审指标单列，同等条件下，优先考虑思政课教师等公共课教师，保障思政课教师职业发展渠道通畅。同时，广州大学目前正在探索健全科学合理的思政课教师教学考核、教学评价、职称评定等教学和人事管理制度，系统性思考和谋划实施加强和改进思政课教师队伍建设的有效措施，使思政课让学生真心喜爱、终身受益。

广东轻工职业技术学院马克思主义学院院长储水江表示，学校党委把教师队伍建设作为思政课建设的抓手，实施师资队伍“卓越团队建设工程”，组织开展“课程思政”说课比赛、示范教学公开课，通过思政课教师“结对子”一对一指导、建立名师工作室等路径，不断提升思政课教师队伍的思想政治素质和教育教学水平，打造出一支数量充足、质量优良的思政课教师队伍。其中，有全国模范教师1人、全国高校优秀思想政治理论课教师1人、南粤优秀教师2人。

构建线上线下思政工作矩阵

省教育厅有关负责人说，广东思政教育工作目前已经形成了课堂教学、社会实践、校内校外、线上线下“大德育”工作矩阵。广东各高校不断创新探索，取得丰硕成果。

“我们从2010年开始就单独设立1个学分、16学时的思政课社会实践课，引导学生在社会实践中感受真理的力量。”广东工程职业技术学院思政课教学团队带头人方燕表示，思政课实践教学模式受到学生的欢迎。最近该校还进一步开发“思政课行走课堂”平台系统，通过实践微课网上教学、师生线上线下的实践互动交流、实践作品的网上“晒”展和考核评改，让学生把思政课社会实践的每一步足迹都及时、客观、真实地“晒”上网，满足了学生的个性化需求。

华南农业大学是广东省唯一一所整体入选全国“三全育人”综合改革试点的高校。思创园是华农重点打造的大学生思想政治教育综合平台，由思想政治教育创新基地、思创文化长廊和思想政治教育体验馆组成，把学生社区打造成为思政教育的“新课堂”。而在线上，华农探索慕课、微课试点，用学生乐于接受的方式，对学生进行全过程、多渠道育人。华农还鼓励学生阅读一本经典著作、开展一次社会实践，在理论学习和社会实践中做“知行合一”的大学生。

仲恺农业工程学院巧用网络平台建设思政网络课堂，通过引入易班网络教学，形成了“3+7”线上线下混合式教学模式(每门课用30%的学时开展易班网上教学，70%的学时开展课堂教学)以及“3+7”课程考核模式(考试成绩占30%，易班教学与课堂教学成绩占70%)。该校马克思主义学院院长蔡立彬介绍，这一做法实现课堂教学与网络教学的有机融合，同时也把学生对思政课的关注度从考试转移到了平时的学习过程中。截至今年10月1日，仲恺农业工程学院课程师生互动次数(总活跃度)在易班优课网络教学平台实现140多万点，位居全国第一。

在广东技术师范大学，加强思政课改革创新取得显著效果。10月开展的校内“学生思政课教学效果调查问卷”收回2999份有效问卷，认为对思政课教学效果满意学生的占96.6%。当被问到通过思政课得到的主要收获，70%以上的学生认为，通过思政课能够提高思想政治、道德、法治、历史等素质，有助于当代大学生明确自身历史使命和责任担当，把自己的个人梦融入中国梦，通过结合自己专业和自身奋斗实现个人价值。