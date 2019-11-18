权威专家解读江苏新高考选科

高中学校应该如何尊重和保障学生选考化学的权利？化学之于高中生，重要性在哪里？为此，记者专门走访了教育科研机构和教育考试机构的有关教育专家和教育行政官员，让我们一起来看看专家和官员对这些问题的看法。

11月13日，扬子晚报《新高考方案下，江苏高中生集体避开化学？》的报道引发社会热议，部分四星级高中的确存在不选化学的情况，那么高中学校应该如何尊重和保障学生选考化学的权利？化学之于高中生，重要性在哪里？为此，记者专门走访了教育科研机构和教育考试机构的有关教育专家和教育行政官员，让我们一起来看看专家和官员对这些问题的看法。

高中生不选考化学，就不学化学了吗？

普高学生必须参加化学学业水平合格性考试

江苏省教育科学研究院专家指出，高中化学是重要的基础学科。普通高中化学课程由必修、选择性必修和选修三类课程构成。对高中学生而言，化学必修课程是每个高中生必须学习的化学课程内容，化学选择性必修课程是高考选考化学的高中生学习的内容，化学选修课程是对化学有特别兴趣和更高需要的高中生学习的内容。

化学必修课程是指每个普通高中学生必须修习的课程，4个学分，内容包括“化学科学与实验探究”、“常见的无机物及其应用”、“物质结构基础与化学反应规律”、“简单的有机化合物及其应用”、“化学与社会发展”等5个主题。根据教育部2017年颁发的《新修订的普通高中课程实施方案》规定，必修课程安排在高一年级的两个学期组织实施，一般每周上2－3节课。

不仅如此，国家新修订的普通高中课程标准及实施方案和《江苏省普通高考综合改革方案》还规定，每个普通高中学生不仅要学习化学必修课程内容，而且必须参加由省教育考试院组织的普通高中化学学业水平合格性考试，其考试成绩是高中生毕业和高校招生录取的重要依据。所以说，每一个高中学生都需要学习化学，“不选考化学，就不学化学”是错误的认识。

江苏省教育科学研究院专家说，化学选择性必修课程是学生根据个人需求与升学考试要求选择修习的课程，培养学生深入学习与探索化学的志向，引导学生更深入地认识化学科学，了解化学研究的内容与方法，提升学生化学学科核心素养的水平。化学选择性必修课程是学生高考选考化学必须要学习的，包括“化学反应原理”、“物质结构与性质”、“有机化学基础”等3个模块。化学选修课程是学生自主选择修习的课程，内容包含“实验化学”“化学与社会”“发展中的化学科学”等3个系列，是面向对化学学科有特殊兴趣和更高需要的学生，拓展化学视野，深化对化学科学及其价值的认识。选修课程是根据学生兴趣和学校情况自主开设。

学习化学有什么用处？

让学生深刻认识世界、理性改造世界

化学学科在高中学习中是在原子、分子水平上研究物质、创造物质的一门基础学科。它不仅与经济发展、社会文明的关系密切，也是材料科学、生命科学、环境科学、能源科学和信息科学等现代科学技术的重要基础。

江苏省教育科学研究院专家说，学习化学对于学生的重要性主要体现在三个方面。一是让学生更深刻地认识世界。通过学习化学，打通宏观与微观的“开关”，认识世界本原，形成正确的世界观。二是让学生更理性地参与改造世界，比如形成正确的环保意识、可持续发展意识等。三是让学生更智慧地认识化学创造世界，如人类的衣食住行、科技发展、生命健康无不与化学相关。

化学不是一切，但是没有化学，就没有现在便捷生活的一切。

如何看待“高中学校不让学生选化学”现象？

教育主管部门：目前尚无严重偏科情况，欢迎大家监督

“普通高中学校要充分尊重学生的选课权利，不得强制代替学生确定选考科目。”关于当前网传个别普通高中限制学生选择高考科目的现象，江苏有着明确的规定。

江苏省教育厅在今年8月下发的《关于高考综合改革背景下加强普通高中教学组织管理工作的意见》中明确指出：普通高中学校要指导学生根据自己的兴趣、特长、志向、学习优势和职业倾向，结合《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2模式）》，理性确定选择性考试科目。要充分尊重学生的选课权利，淡化选考组合，积极引导学生自主、理性选科，不得强制代替学生确定选考科目，也尽量避免出现严重的偏科现象。要帮助学生科学合理确定选考科目，要避免单纯用考试成绩作为指导学生选课的依据，减少盲目性和功利性。

今年8月江苏省教育厅举办普通高中校长培训会，对江苏省普通高中课程改革和高考综合改革进行专门部署，强调了高中学校指导学生选科的具体要求，进一步明确提出高中学校和老师要加强和规范选科指导工作，充分尊重学生个人的兴趣和爱好、选择与意愿，任何学校和老师不得强迫限制或误导诱导学生选科。据了解，绝大部分学校都按照要求对高中生选科进行指导，并无出现严重偏科的情况。

“对于这种不该出现的情况，希望大家都来监督。”省教育厅有关部门负责人强调。

围绕新高考方案,江苏一直在研制细化配套方案

记者了解到，针对个别普通高中限制学生选择高考科目，省教育厅将进一步采取相应举措。

江苏省将研究提出高中选科更加严格而规范的刚性量化要求。结合筹备召开全省基础教育工作会议，研究制订进一步改革高中育人方式、加强普通高中选科指导的具体意见；并把选科类型的丰富程度作为普通高中星级评估以及高品质示范高中遴选认定的重要依据。如对高品质示范高中，则要求其提供全部的12种选科类型满足每一个学生的选科要求，都要开设丰富的课程满足每一个学生选课走班学习的要求，真正尊重学生选科的自由与权利，而绝不强迫和限制甚至代替学生选科。

另一方面，江苏省将切实加强对学生的生涯规划教育和选科指导。贯彻落实国家和省关于加强普通高中学生发展指导的文件要求，广泛组织各高中学校开展学业发展指导和生涯规划指导，引导高中学生遵循人才培养与成长规律，深入了解社会职业要求、高校专业培养和高中选考科目的相关性和匹配度，提高学生依据自己的志向、兴趣和学业等自主选择科目的能力，减少选科的盲目性，淡化选科的功利性，增强选科的自主性和坚定性。近期将组织有关高校和中学的生涯规划教育专家到一些高中学校针对性开展巡回演讲和专题报告。

此外，江苏省还将加大对违规问题的督查通报和问责处罚力度。加大对学校正确引导学生选课的指导，对强制代替或有意误导学生选科的现象进行问责，形成鲜明导向。

围绕新高考方案，江苏省教育厅一直在研制细化配套方案，切实保障高考综合改革系列举措平稳落地，达成预期效果，努力办好人民满意的教育。