绿色金融如何改革创新？学界、业界专家齐聚广外进行深探

11月16日，绿色金融改革创新论坛在广东外语外贸大学举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/李佳蔚）11月16日，绿色金融改革创新论坛在广东外语外贸大学举行。会议围绕绿色金融改革创新、绿色金融法律问题、绿色金融改革创新试验区建设等主题展开讨论。

论坛现场

广州市地方金融监督管理局党组成员、副局长徐秀彬，西南政法大学副校长岳彩申，广东外语外贸大学副校长王廷惠，中国人民大学法学院副院长杨东，厦门大学法学院教授刘志云，华南理工大学经济与贸易学院副院长徐枫，中华环保联合会绿色金融研究院首席研究员王小江，广东省生态环境厅气候变化和交流合作处处长洪建武，广州市政府研究室财经贸易处处长金永亮，广州市花都区金融工作局主任黄少忠，中国建设银行绿色金融创新试验区花都分行副行长谢正德等出席了会议。

王廷惠指出，绿色发展是关系中国发展全局的深刻变革，绿色金融作为绿色发展的主要支撑，其重要地位日益凸显。绿色金融的创新实践亟需以广东省花都区为代表的试点地区积极探索。她提出，广外将依托广东法治研究院、广州绿色发展法治研究中心、金融学院对绿色金融改革创新问题开展开创式、协同式研究，产出高显示度成果，服务国家重大战略，对广东绿色金融发展作出应有贡献。

徐秀彬在致辞中提到，为以绿色金融支撑绿色发展，广州市委、市政府大力开展绿色金融改革创新试验区建设，总结了“五个一“先进经验，建立了一套绿色金融体制机制，制订了一套绿色金融指标，聚集了一批绿色金融机构，产生了一批绿色金融先行先试产品。他希望今后能够通过进一步完善政策体系，营造法治环境，总结先进经验，以花都区为枢纽，将先进做法辐射全市乃至粤港澳大湾区。

在研讨环节，十多位来自各高校与实务部门的专家学者就绿色金融改革创新问题展开了讨论。与会专家学者从宏观分析到微观解读，从国家政策分析到基层做法介绍，既有理论的研讨，又有实践的分享。他们围绕绿色金融法制完善、绿色金融改革创新试验区建设、碳资产抵押贷款业务推进等相关问题深刻讨论、共商对策、充分交流，提出了有建设性、可行性的政策建议。