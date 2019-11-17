学界、业界代表齐聚暨大，共探数据传播领域未来发展

11月15日上午，由暨南大学计算新闻传播研究中心主办的传播大数据平台1.0发布会暨计算传播研究方法研讨会在暨大举行。

数据驱动发展，创新引领未来。11月15日上午，由暨南大学计算新闻传播研究中心主办的传播大数据平台1.0发布会暨计算传播研究方法研讨会在暨大举行。来自学界、业界代表与暨大师生齐聚一堂，共同见证传播大数据平台1.0的发布，商讨计算传播领域的前沿话题。

暨南大学汤景泰教授从大数据传播实验室基本概况、应用领域、取得成果、未来规划等方面简要介绍了数据平台开发与应用情况。他指出，传统的数据平台已经无法满足高校的科学研究与教学实践，大数据传播面临重要发展机遇。对此，汤景泰教授倡议建立高校间、校企间的合作机制，实现平台的协同创新与共创共赢。

大数据传播实验室实验师高敬文一一展示了平台的应用场景，并重点介绍了平台针对不同层次的学习者所提供的的在线服务。他表示，平台尝试建构一个循序渐进、不断完善的学习体系，共同探索数据驱动方法在传播学中的应用，最终实现摆脱对于各类不可靠的商业数据分析系统和不稳定的计算机等学科帮助者的依赖。

在“圆桌讨论”环节，香港城市大学祝建华教授、南方报业传媒集团曹轲副总编辑、中山大学传播与设计学院副院长钟智锦教授、中山大学传播与设计学院陈湘萍副教授、中山大学传播与设计学院何凌南副教授、华南理工大学新闻与传播学院吴小坤教授、广东财经大学人文与传播学院院长马持节教授、广东外语外贸大学新闻与传播学院刘佩副教授、暨南大学新闻与传播学院赖凯声副教授分别发表了对该平台发展前景以及大数据发展方向的独到见解。

据悉，暨南大学计算新闻传播研究中心计划依托新闻与传播学院现有的软硬件优势，以及在过去数年中初步形成的一支校内工程师团队，试图将数据驱动的思想和方法应用于传播学所能够涵盖的更广泛的范围。目前提供了包括原始数据检索下载、数种预训练模型的分类器展示、在线可视化分析在内的8个板块12项服务，帮助对此感兴趣的师生拓展研究领域。