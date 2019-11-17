暨大迎113周年校庆，各界校友再捐超1.3亿元支持母校发展

11月16日，全球校友代表齐聚暨南园，召开第四届全球校友会会长（秘书长）会议暨第二届校友工作会议。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）11月16日，正值暨南大学迎来113周年校庆，全球校友代表齐聚暨南园，召开第四届全球校友会会长（秘书长）会议暨第二届校友工作会议。广东省委统战部副部长李阳春，广州市委统战部副部长、市侨办主任冯广俊，广东省侨联副主席戴文威，暨南大学党委书记林如鹏，校长宋献中，以及来自海内外近百个校友组织代表，校内师生等300余名嘉宾校友出席了本次大会。

活动现场，暨南大学党委书记林如鹏教授致辞

暨南大学党委书记林如鹏教授在致辞中表示，暨南大学的发展和成就，离不开每一位校董校友的关心和支持，期待未来继续携手同行，将暨南大学这块百年侨校的金字招牌擦得更亮。

活动现场，暨南大学校长宋献中教授做校友工作发展规划报告

暨南大学校长宋献中教授在会上做校友工作发展规划报告。他回顾了校友会这一年的工作成效，阐述了全球校友组织建设蓬勃发展，校友组织活动百花齐放，同时对未来校友工作提出了展望与部署。他强调，学校校友工作必须发挥校友遍布全球、港澳校友集中的独特优势，以校友会为平台，科学有效的将其组织、动员和运用起来，引导其更好地服务学校和社会团结稳定。

本次大会分别设立“最具影响力十佳校友组织奖”、“最具活动十佳校友组织奖”、“优秀会长‘忠信’奖”、“优秀骨干校友‘笃敬’奖”以及“桃李奖”，表彰“爱国爱校”典范，积极弘扬暨南精神。记者在会上了解到，暨南大学在校庆期间共收到各类捐赠超1.3亿元。

颁奖仪式现场

此外，大会还特别邀请到北京师范大学高等教育研究院教授、中国高等教育学会第四届学术委员会委员洪成文先生，广东省西南政法大学校友会会长王波先生分别做题为“一流大学与一流校友会”与“地方校友会体系化建设经验分享”的主题演讲，为在场嘉宾传经送道。

据介绍，近百余个校友组织代表接下来将前往深圳参加在深圳分会场的相关活动，通过全球校友会会长、秘书长共商暨南大学校友工作的建设与发展，为暨大在“双一流”和高水平大学建设中贡献暨南校友智慧。