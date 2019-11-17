部分技校将纳入高职 享颁发文凭资格

日前，人力资源社会保障部和教育部两部门联合印发《关于做好技工院校招生工作的通知》，将推进技工院校纳入职业教育统一招生平台，并支持进入高等学校序列的技师学院参与高职扩招。

技工院校、职业院校，初高中毕业生想学一门技术，常常傻傻分不清楚应该报读哪一类学校。不过，这些学生可能很快就不需要纠结这个问题了。

日前，人力资源社会保障部和教育部两部门联合印发《关于做好技工院校招生工作的通知》(以下简称《通知》)，将推进技工院校纳入职业教育统一招生平台，并支持进入高等学校序列的技师学院参与高职扩招。

部分技师学院将

纳入高等学校序列

技工院校和职业院校同样以培养高素质技能人才为目标，不过，根据主管单位来区分，技工院校属人社系统，职业院校则属于教育系统。报读技工院校的学生，在毕业之后获得的是技工证、技工院校毕业证和职业资格证书，他们不能获得由教育部门颁发的学历文凭，需要通过成人考试的方式才能获取。

而这份《通知》明确，将支持办学规范、质量较高的技师学院尽快达到标准要求，按照高等学校设置制度规定，纳入高等学校序列。支持按照高校设置程序进入高等学校序列的技师学院，将纳入高职(专科)统一招生平台。

《通知》还表示，将支持这些学院参与高职扩招。

这一信号或将意味着，这些进入高等学校序列的技工院校，将享有颁发学历文凭的资格。据广东省教育系统一名负责人透露，此前，广东已经启动将部分办学规范、质量较高的技师学院纳入高等学校序列的工作，目前正在等待上级批复。如果顺利完成，高中毕业生则需要通过高考程序来报读这些技师学院。

严禁机构或个人在招生中

索要收受经费

《通知》要求，引导未进入高中阶段教育的应届初中毕业生，进入中职学校、技师学院和技工学校学习；引导动员更多符合条件的高中应届毕业生(含普通高中、中职学校、技工学校)和退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民等社会群体报考高职院校(含挂靠在高职院校的技师学院)。

同时，支持技工院校招收更多应届毕业生和社会人员接受职业教育和培训。推动职业院校(含技工院校)扩大职业培训规模，更多承担培训工作量，这些学校将按规定享受培训补贴政策。

但《通知》同时保护学生自主选择报考志愿的权益。其中明令禁止招生过程中进行生源封锁和地方保护，严禁公办普通高中违规跨区域、超计划招生，严禁任何机构和个人在招生过程中向职业院校(含技工院校)或学生索要、收受任何名义的经费或实物，严禁教师干预或代替学生填报志愿。

《通知》要求，各地设立职业院校(含技工院校)招生监督举报电话，在当地主要媒体和本部门官网上公布，来保护学生这一权益。