“三点半焦虑”、“变味”冬令营……教育部回应这些热点难点问题

控辍保学、大班额、中小学课后服务、减负……针对这些基础教育领域的热点难点问题，近日，教育部举行新闻通气会，对其治理情况进行回应。

控辍保学、大班额、中小学课后服务、减负……针对这些基础教育领域的热点难点问题，近日，教育部举行新闻通气会，对其治理情况进行回应。

2020年九年义务教育巩固率将达到95%

一直以来，教育部把控辍保学作为打赢脱贫攻坚战的重大政治任务，5月底专门召开了全国控辍保学工作现场推进会，强化了联控联保责任机制，建立了控辍台账销号管理制度。

10月29日，中纪委公布了控辍保学专项整治工作进展情况，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数已由2019年5月底的29万减少至6.5万，其中建档立卡贫困家庭学生人数由15万减少至2.7万。基础教育司司长吕玉刚介绍，目前，控辍保学工作取得了重要阶段性成果，为到2020年九年义务教育巩固率达到95%、实现义务教育有保障的目标奠定了坚实基础。

2018年是近十年来大班额下降幅度最大的一年

教育部坚持多措并举，积极推动各地消除义务教育大班额，2018年是近十年来大班额下降幅度最大的一年，全国平均大班额比例下降到7.1%，其中，超大班额比例下降到0.5%，有14个省份提前实现了到2020年大班额比例控制在5%以内的目标。

2019年，教育部采取强化招生入学源头控制、加强学校建设经费支持、开展督导检查等措施，重点推动大班额比例超过6%的11个省份加大工作力度。据摸底，这11个省份大班额平均比例由去年的11.8%下降到目前的6.5%，其中，海南由17.2%下降到3.4%，湖南由16.2%下降到5.1%，青海由13.5%下降到6.4%，河南由13%下降到6.9%，广西由14.2%下降到8.5%。

公办民办同步招生 禁止学校“掐尖”提前招生

2019年，义务教育免试就近入学工作总体平稳，取得了新的进展。全国24个大城市（4个直辖市、5个计划单列市、10个副省级省会城市和福州、南昌、郑州、长沙、贵阳）义务教育免试就近入学比例达到98.6%。

2019年3月，教育部办公厅下发《关于做好2019年普通中小学招生入学工作的通知》，积极稳妥推进免试就近入学政策全覆盖。吕玉刚强调，特别是在中发〔2019〕26号文件印发后，要求各地将民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，实行公办民办同步招生，超过招生计划的实行摇号政策，并在明年招生入学工作中全面落实到位。

针对个别学校提前“圈地招生”、冬夏令营等各类活动变相提前招生等现象，吕玉刚回应，这种不合理现象要改革，学校冬夏令营活动不能与招生挂钩，具体细则明年将落地。“学校提前物色学生、掐尖学生入学，这是不可能的，明年将不会再出现这种现象。”

化解家长的“三点半焦虑”

近两年来，为解决家长“三点半”接孩子难题，教育部积极推动中小学建立学生弹性离校制度，有效开展课后服务工作。目前，有29个省份已经制定了关于建立中小学课后服务制度的意见，绝大部分省会城市和计划单列市也制定了具体实施办法。沈阳市教育局党组书记、局长闫凤霞介绍，沈阳市中小学生课后服务开展范围突出了全员接纳。“一是面向所有学校。在沈的中小学，不论小学、初中还是高中，不论是公办学校还是民办学校均要开展。二是面向全体学生。凡有课后服务需求的中小学生，由学生家长自愿提出申请，经班级和学校审核，并向教育主管部门报备后均可参加。”另外，沈阳市还为中小学生提供了两种类型的课后服务，一类是普惠性课后服务，一类是个性化课后教育，学生可自愿选择参加一种或两种课后服务。

据统计，全国36个大中城市（4个直辖市、27个省会城市、5个计划单列市）66.2%的小学，56.4%的初中开展了课后服务，43.2%的小学生、33.7%的初中生自愿参加了课后服务，参与教师比例分别为58.3%和35.1%。