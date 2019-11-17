近8成网友赞同取消校讯通 过半诟病收费不合理

近年来，全国多地已陆续发文叫停校讯通。近日，黄埔区教育局要求学校不得组织及使用向家长收费的类校讯通产品及其他向家长收费的教育教学APP/软件，自收到通知之日起立即取消使用。

“您好！您的孩子在XX时间已进校。”曾几何时，校讯通在家校关系中起到重要作用，而今却遭到越来越多的家长吐槽。

近年来，全国多地已陆续发文叫停校讯通。11月13日，广州市黄埔区教育局也发通知，要求学校不得组织及使用向家长收费的类校讯通产品及其他向家长收费的教育教学APP/软件，自收到通知之日起立即取消使用。

有人认为，有免费的社交软件，为何还要花冤枉钱用鸡肋的校讯通？也有人认为，校讯通在家校互动中仍扮演着重要角色，不应该被取消。对此，南都教育联盟联合南都NDX实验室发起“校方是否应该取消校讯通”热点站队互动，数据显示，接近八成的网友认为应该取消。

黄埔区教育局：

立即取消使用“校讯通”

教育部《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》第十一条规定：“作为教学、管理工具要求统一使用的教育移动应用，不得向学生及家长收取任何费用，不得植入商业广告和游戏”。黄埔区教育局表示，经调查，校讯通等应用系统在该区各类学校中均存在通过运营机构让家长自愿缴费现象，不符合文件规定。

黄埔区教育局发布的《关于取消使用向家长收费的“校讯通”等APP或软件的通知》要求，学校不得组织及使用向家长收费的类校讯通产品及其他向家长收费的教育教学APP/软件，如有上述情况，自收到通知之日起立即取消使用。此外，区属各公民办校、园于2019年11月15日前填写《向家长收费APP/软件自查及整改情况表》并加盖学校公章后扫描成电子文档发送到指定邮箱。

黄埔区教育局建议学校可充分利用教育局部署的校园微门户、QQ群、微信群或者其他免费APP等沟通方式与家长交流，如确需使用收费APP/软件的，建议学校购买后免费供家长使用，减少家长的经济负担。今后严禁以学校名义向学生及家长推荐使用需付费的APP/软件，一经核实违反此规定，将严肃处理。

民调：

“强制收费”遭吐槽

南都教育联盟联合南都NDX实验室发起的“校方是否应该取消校讯通”热点站队互动数据显示，接近八成的网友认为应该取消校讯通。在获取孩子在校信息方面，选择微信、QQ等社交软件的最多，占78%，电话短信等传统方式占了41.5%。

“敛财的落后产品！”网友“沧海君”如是说。网友“miracle”也觉得，科技进步但校讯通却毫无改进，孩子转学了要取消了再重新订购，不能自动接续。

网友“A许钊”表示曾多次跟学校建议取消校讯通，“太鸡肋了，都什么年代了还用这种十几二十年前的东西”。

“Kido”也质疑道：“老师发作业发相片发资料都用微信了，校讯通除了扣钱不知道干啥用来着。”

那校讯通就真的一无是处了吗？对于校讯通的作用，有39%的网友表示，校讯通能让家长掌握孩子在校的情况。有网友指，学生进到校门刷个卡，家长就知道学生到学校，放学的时候学生再刷个卡，家长就知道他离开学校。

也有网友认为，校讯通对于一些家庭确实是有一定作用的，就像很多留守儿童家庭，平常都是爷爷奶奶、外公外婆在负责接送和生活起居，他们大部分根本就不会使用QQ、微信等社交软件。

不过，家长对校讯通更多的是吐槽。其中，吐槽最多的就是“强制收费”。调查发现，超过一半的网友指，校讯通带有半强制性，收费不合理。有网友表示，校讯通最开始的时候都说是家长自愿开通，但其实很多家长都是“被自愿”的，总感觉在花冤枉钱。

网友“醒慎”建议以前开通过校讯通没有换号码的人都去查一下资费，他曾碰到一位家长，儿子都上大学了，他的校讯通居然还在扣费，“关键是他儿子大学都要毕业了，初中开通的校讯通一直扣费，每个月八块，几年下来……”