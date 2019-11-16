第十八届全国区域经济学学科建设年会在暨大举办

11月16日至17日，第十八届全国区域经济学学科建设年会在暨南大学经济学院举行。

南方网（记者/唐巧燕 通讯员/黄晴）11月16日至17日，由中国人民大学应用经济学院、南开大学城市与区域经济研究所、兰州大学经济学院、暨南大学经济学院联合主办的第十八届全国区域经济学学科建设年会在暨南大学经济学院举行。

会议现场

暨南大学孙久文教授回顾了区域经济学学科建设年会的发展历程，他指出区域经济学学科建设年会开办18年来，区域经济学学科已经成长为中国经济建设中具有理论支撑作用的学科，区域经济学在国家地区发展中的作用越来越重要。

大会围绕“粤港澳大湾区战略”、“创新与区域高质量发展”、“区域发展战略”、“区域网络与区域协调发展”等议题展开研讨。

中国人民大学应用经济学院副院长张可云教授对集聚理论前沿态势进行解析，从不同的视角对异质性主体的空间行为选择进行探讨，为解释经济活动在空间的不均匀分布现象提供了新思路，对于制定区域政策和解决城市发展过程中产生的一系列问题具有指导意义。

南开大学经济与社会发展研究院院长刘秉镰教授对我国区域发展进行了总体评价：第一，我国经济发展的各个阶段均具有其客观历史属性；第二，我国经济发展战略先后经历了立国、富国、强国三个阶段；第三，区域经济从属于国家发展战略和管理体制的变革；第四，区域经济在我国经济发展中的作用日益增强；第五，我国区域政策具有明显的阶段性特征。

中山大学产业与区域发展中心主任梁琦教授运用空间经济模型，对金融和城市之间的关系进行了研究，得到两个重要结论：第一，金融集聚是有门槛效应的，城市的人口规模越大，资本集中度越高；第二，在一定规模上，金融层级和城市层级是正向匹配的。

围绕改革开放以来中国省区区域经济差异分析，新疆财经大学高志刚教授构建了区域经济差异影响因素的理论分析框架，发现滞后一期的GDP与全要素生产率扩大了区域经济差距，物质资本、人力资本、外商直接投资、基础设施建设、财政支出、市场化水平、城市化水平、贸易水平、产业结构则有利于缩小区域经济差距。

中国地质大学（武汉）区域经济与投资环境研究中心主任邓宏兵教授从有效性、协调性、分享性、创新性和持续性五个方面对高质量发展问题展开研究，并提出要对“区域发展质量的理论内涵是什么、区域发展质量的诊断和评价、区域高质量发展的路径和对策”这三个问题进行深入思考。

吉林大学东北亚研究中心赵儒煜教授认为中国经济在70年的探索历程中取得了三大成就：第一，成功探索了经济机制和经济体制的区别，把它们区分开来；第二，让经济机制和经济体制实现了辩证统一；第三，成功实现了新经济机制和市场管理的有机结合。