营造匠人、工具和制品走进高校 多元展现匠艺之美

通过围绕主题的参与式制作活动、主题沙龙、影像展示、情景再现和图文结合等方式，立体鲜活地展示与挖掘传统中国匠艺体系丰富的知识世界和精神世界。

如何有效开展劳育是摆在今日教育界、教育学界的一大课题；古代中国的教育实践无疑是今日中国劳育可资借鉴的宝库。

“习技营国：中国近世营造匠人的教育图景”教育影像展13日举行。中国古建筑斗拱样式、刨子、锯子、木制工具、卯榫结构，……各种木工工具和制品让观众领略了营造工艺之美。

据悉，本次展览由华东师范大学教育高等研究院与华东师范大学博物馆共同举办。本次展览以中国古代营造匠人群体为样本，为观众深入呈现中国古代营造的特点、中国古代营造匠艺的构成以及营造匠人的教育。

据介绍，通过围绕主题的参与式制作活动、主题沙龙、影像展示、情景再现和图文结合等方式，立体鲜活地展示与挖掘传统中国匠艺体系丰富的知识世界和精神世界，打造一个多元的展览。

当日，来自浙江乡村的周师傅搭建特殊的“展台”，他用刨子、锯子、凿子等工具很快就搭建出了一个简单的木工台。

在传统中国，以“治生”、“恒业”为核心，以技艺习得为目标的教育方式一直是庶民教育的主流。经过长期的发展，不同领域的匠人都拥有了各自成体系的“匠艺”系统，也形成了异中有同的匠艺传承模式。

从世界范围来看，建筑营造是一项复杂技艺，需要大规模的协同配合；对各种文化而言，建筑不仅仅是栖身之所，更是文化符号；工艺的复杂性使得技能习得精进的过程旷日持久，从而造就了各类建筑营造文化。

“大匠营国”，旨在展示中国匠人的教育图景，揭示传统中国教育的丰富性，为今日中国劳育的开展提供借鉴。本次展览选取了中国古代营造匠人群体作为样本，为观众深入呈现中国古代营造的特点、中国古代营造匠艺的构成以及中国古代营造匠人的教育。

主办方表示，通过围绕主题的参与式制作活动、主题沙龙、影像展示、情景再现和图文结合等方式，立体鲜活地展示与挖掘传统中国匠艺体系丰富的知识世界和精神世界，展示中国传统“营造匠艺”是如何构成一个复杂的“知识—技艺”体系，反映心传、文授、口述、实参构成的营造匠人学习方式与图景。

据透露，为了更深入地呈现中国古代营造与中国传统营造匠人教育的面貌，华东师范大学教育高等研究院还拍摄了展览同名纪录片和知名古建专家阮仪三教授以及如今依然活跃在建筑营造一线的传统营造匠人的视频访谈。此外，展览期间，主办方还为观众准备了鲁班锁和斗栱搭建的互动游戏。