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减负=制造“学渣”？教育部：提倡合理负担

2019-11-16 08:26 来源：南方都市报 吴单
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　　“合理的负担是学生开发智力、激发潜力、锻炼能力的必要条件，这不应该视为过重学业负担。”在11月14日教育部举行的新闻通气会中，教育部基础教育司司长吕玉刚针对减负问题再次进行回应。吕玉刚指出，减负不是让学生没有学习负担，而是要优化学生的合理负担，不能简单地降低课业难度，减少作业量，不能搞“一味的”、“一刀切”减负，应按照学生全面发展的要求科学减负，有减有增，优化学生课业负担，使学生负担保持在合理的、适度的范围之内。

　　减去机械刷题、超前超标培训等过重负担

　　去年底，教育部等九部门印发《中小学生减负措施》（减负30条），明确学校、校外培训机构、家庭和政府的各方责任。

　　随着地方减负实施方案的出台，一些地方“一刀切”的减负做法也引来了不少家长的担忧，不乏“减负=制造学渣”的声音提出。“减负不是让学生没有学习负担。”吕玉刚说。

　　吕玉刚指出，学生完成国家课程方案和课程标准规定的学习内容，是其应尽的学习义务和应付出的必要努力，合理的负担是学生开发智力、激发潜力、锻炼能力的必要条件，这不应该视为过重学业负担。

　　“我们还是要鼓励学生认真学习、勤奋学习、刻苦学习，这是我们的优良传统，同时也要让学生的努力付出是值得的。减负是要减去强化应试、机械刷题、超前超标培训等造成的不必要、不合理的过重负担。”吕玉刚说。

　　吕玉刚认为，减负不能简单地降低课业难度，减少作业量，不能搞“一味的”“一刀切”减负，应按照学生全面发展的要求科学减负，有减有增，优化学生课业负担，使学生负担保持在合理的、适度的范围之内。

　　同时，要针对当前学生发展中存在的一些短板问题，加强德育、体育、美育和劳动实践，并按照不同学生的学习兴趣和学习需要，坚持因材施教，提供选修课程、弹性作业和帮扶辅导，积极拓展学生的学习空间，保障学生达到国家规定的学业质量标准。

　　减轻校外培训造成的过重课外负担

　　减负怎么减？吕玉刚指出，学校要通过深化教育教学改革提质增效，精准分析学情，注重差异化教学和个别化指导，解决好学生学习上“吃不饱”、“消化不了”、需求多样等问题；要减少考试次数，不得公布考试成绩和排名，坚决禁止分班考试，实行均衡编班。

　　其次，还要深化校外培训机构治理，规范培训行为，严禁超标超前培训，强化日常监督管理，完善“黑白名单”制度，切实减轻校外培训造成的过重课外负担。

　　在家长层面，要深入推进家校协同育人，帮助家长树立科学育儿观念，理性帮助孩子设定人生目标，防止盲目攀比送孩子参加不必要的校外培训。

　　此外，各级政府和教育行政部门要树立科学的政绩观，不片面以升学率考评学校和教师，更不得给学校下达升学指标；要深化中高考命题改革和招生入学改革，切实提高命题质量，注重考查学生综合素质，不出超标难题怪题，规范招生入学秩序，缓解竞争压力。

编辑： 罗予岐

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