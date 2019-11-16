喜！这所小学把洗手间变“画廊”

不仅仅是洗手间，学校环境布置的几乎每一个角落，都体现了孩子们的参与。一进校门，“小园丁”就会摆弄花花草草。劳动教育、责任教育，也在这个过程中润物细无声地进行着。

日前，天河区奥体东小学的洗手间里，传来了小朋友们一阵又一阵的“哇哇”声。他们奔走相告，说洗手间变样了。越来越多的小朋友往洗手间跑，“哇哇”声再度此起彼伏。到底是怎么回事？原来，他们的画作被放大贴到洗手间的门上了。洗手间瞬间变成了一个个儿童画“画廊”。

每一扇门都成了展示板

走进奥体东小学的洗手间，仿佛进入了一个童话世界。每一扇门上，都贴着大幅的儿童画，全部是该校一年级小朋友的作品。稚嫩的笔触、天马行空的想象力，让每一个走进洗手间的人都会心一笑。看，这里画的有观赏向日葵的小公主，有辛勤采蜜的蜜蜂和努力搬西瓜的蚂蚁。

校长刘莎告诉记者，学校洗手间以白色和绿色为主色调，原本门都是全白的，感觉有些单调。最开始学校想买一些装饰画挂上去，后来她转念一想，何不让洗手间的门变成孩子们的画作展示区呢？于是，美术老师林昂佳从孩子们的美术课作品中，遴选出28张画作。他先把孩子们的画作拍下来，再放到电脑上进行放大调亮度，然后找到专业公司喷绘到海报纸上。这一切，林昂佳和刘莎都对孩子们保密。一切准备妥当后，老师们利用放学时间，把28张画作一一张贴到门上。原本普通的洗手间，一下子变得意趣盎然。第二天，小朋友们一进洗手间，就发现了惊喜。

刘莎告诉记者，不仅仅是洗手间，学校环境布置的几乎每一个角落，都体现了孩子们的参与。“宾馆装修得再高级漂亮，因为自己没有参与布置，也不是自己的家，不会有感情。同样的，让孩子们参与到学校的环境布置中，他们对学校的一草一木，一桌一凳，才会更有爱。归属感强了，孩子们在学校的幸福感也会提升。”奥体东小学的孩子们每人种了一盆向日葵，集中放置操场旁的大树下。很多同学上学第一件事，就是瞅瞅自己的向日葵开得怎么样了。还有很多小朋友拿出自己的水壶，给向日葵浇水。在孩子们和花工的精心养护下，一盆盆向日葵发芽、长枝、开花。在学校一进大门的台阶旁，花箱里种着姹紫嫣红的小花，每一个花箱都有一名小朋友认领。一进校门，“小园丁”就会摆弄花花草草。劳动教育、责任教育，也在这个过程中润物细无声地进行着。