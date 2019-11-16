2019年下半年书画等级考试开考温馨提示

2019年下半年书画等级考试将于11月23-24日举行，下面为各位考生和家长整理了考试期间注意事项，请各位考生和家长一定要加强防范，提前应对，确保顺顺利利参加考试。

2019年下半年书画等级考试将于11月23-24日举行，准考证打印时间：11月5-24日14:00，请考生提前打印好准考证，并按时参加考试。考生请于11月5日9时起凭注册用户名和密码登陆报名网，下载并打印个人准考证PDF文件，并妥善保管至考试结束。

考试期间，请各位考生及考生家长关注天气预报，做好防雨措施，注意出行安全，尽量避免在室外长时间停留。下面为各位考生和家长整理了考试期间应对极端天气的注意事项，请各位考生和家长一定要加强防范，提前应对，确保顺顺利利参加考试。

1.关注每天的天气预报、提前做好准备。

2.提前踩点，考前一天到考试地点熟悉考场。

3.熟读考试须知（详见文后），并用防水袋装好考试所需物品。

4.提前确定出行方式，规划路线，避免迟到情况发生。

考生须知

1.考前30分钟，考生须持带有照片的有效证件(身份证、临时身份证、护照或港澳台通行证)和自行打印的准考证进入规定的考场。

2.考试期间考生可携带物品：考试用笔、毡子、笔洗、镇尺、画板、塑料瓶装水、药品、纸巾等。

3.考试期间需放在指定区域的禁止携带物品：处于关闭状态下的手机、相机或任何其他电子产品、笔记本、修正液/修正带等、纸张、书包、手提包、行李箱。

4.考场内不得相互借用文具。严禁在考场内饮食。

5.考生入场后，按号入座，将本人准考证放在课桌上，以便核验。

6.统一开考信号发出后才能开始答题。

7.考试开考10分钟内，允许迟到考生进入考场参加考试，考试结束时间按照统一规定结束。开考10分钟后，禁止迟到考生入场考试。提前离场考生离场后不得进场续考。考试最后十分钟内考生不得离场。

8.考生领到试卷后，必须先在指定位置准确，清楚地填写姓名，准考证号，座位号等栏目。

9.考生遇试卷分发错误及试题字迹不清等问题可举手询问，监考人员应当众答复；涉及试题内容的疑问，不得向监考人员询问。

10.考生在考场内必须保持安静，严格遵守考场纪律，不准交头接耳，左顾右盼；不准偷看，抄袭他人答案；不准夹带，冒名或换卷，对于违反考场规则，不服从监考人员管理和舞弊者按违反考场规则处理，情节严重的将取消本次考试资格或限期停考。

11.考生离开考场时必须交卷，不准携带试卷离开考场。离开考场后不准在考场附近逗留和交谈。

12.考试结束铃声响后考生立即停止答卷，并将试卷按顺序整理好放在桌上，待监考人员允许后方可离场。

13.考生应自觉服从监考人员管理，任何人不得以任何理由妨碍监考人员进行正常工作。监考人员有权对考场内发生的问题，按规定做出处理。

各科目考试要求及注意事项

一、软笔书法考试要求

（一）考试所需用具：笔、墨、纸、毡子、笔洗、镇尺等书写工具。技能考试中有篆书创作时，可使用篆书字典。

（二）考试用笔：毛笔。另需准备蓝黑或黑色字迹的钢笔、签字笔以及铅笔(用于在作品背面右下角填写姓名、级别、题号及年龄等考生信息)。

（三）考试用纸：一律使用白色宣纸(纸上无内容)，宣纸由教育部考试中心统一发放。

（四）书法考生考试用纸的规格：

1级-2级用纸规格：四尺六裁竖用（46㎝×34㎝）

3级-4级用纸规格：四尺三裁竖用（45㎝×68㎝）

5级-6级用纸规格：四尺对裁竖用（137㎝×34㎝）

7级-9级用纸规格：四尺对裁横竖用均可（137㎝×34㎝）

其中1-6级提供生宣、熟宣两张用纸供考生选择

（五）作品要求：对临及创作作品中的落款内容不允许写姓名和盖印章，以规定内容替代。作品中不可出现错字、漏字；答题书写应整洁(无涂改、不乱画)；卷面不许做任何标记，否则试卷作废。

（六）各级别均采用现场临摹与创作的考试方式。

二、硬笔书法考试要求。

硬笔书法考生统一使用教育部考试中心下发的考试用答题卡作答。

（一）考试所需用具：铅笔（2B）、蓝黑或黑色字迹的钢笔、签字笔、橡皮、尺子、垫纸板和打格工具。

（二）对临及创作作品中的落款内容不允许写姓名和盖印章，以规定内容替代。作品中不可出现错字、漏字；答题、书写应整洁(无涂改、不乱画)。

（三）各级别均采用现场临摹与创作的考试方式。

三、素描考试要求

（一）考试所需画具(铅笔、炭笔、木炭条、炭精棒、黑白色粉笔、钢笔、墨水、毛笔、墨汁、笔洗、橡皮、掸布、画板、画夹、素描定画液等)由考生自带。另需准备蓝色或黑色钢笔、签字笔。

（二）宣纸由教育部考试中心统一发放。

（三）考生需将姓名、年龄、准考证号、考点名称等内容填写在试卷背面的指定位置。

（四）卷面不允许做其它任何记号，否则试卷作废。

四、色彩考试要求

（一）考试所需画具(铅笔、水彩画笔、水粉画笔、油画棒、蜡笔、水彩颜料、水粉颜料、丙烯、画板、画夹)由考生自带。另需准备蓝色或黑色钢笔、签字笔。

（二）宣纸由教育部考试中心统一发放。

（三）考生需将姓名、年龄、准考证号、考点名称等内容填写在试卷背面的指定位置。

（四）卷面不允许做其它任何记号，否则试卷作废。

五、动漫画考试要求

（一）考试所需画具(铅笔、钢笔、毛笔、漫画尖笔、蜡笔、水彩笔、颜料、墨水)由考生自带。另需准备蓝色和黑色钢笔、签字笔。

（二）宣纸由教育部考试中心统一发放。

（三）考生需将姓名、年龄、准考证号、考点名称等内容填写在试卷背面的指定位置。

（四）卷面不允许做其它任何记号，否则试卷作废。

六、国画科目考试要求参照软笔书法考试。

【来源】南方号“广东省教育考试院”