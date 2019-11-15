东莞推进青少年军事综合实践教育基地建设

为加快基地建设工作进度，提升基地信息化管理综合水平，青少年军事综合实践教育基地与广东鼎源智慧科技发展有限公司在发布会上共同签订了战略合作协议。

南方网讯 （记者/赵刚）11月12日，中国扶贫开发协会副会长单位、青少年军事综合实践教育基地副主任单位深圳华夏中天科技有限公司，与广东鼎源智慧科技发展有限公司协同战略发布会在东莞召开，来自华南地区的各行业代表近千人参加了会议。

中国扶贫开发协会副会长，中国军事文化研究会 军事文化产业发展（研究）中心副主任，青少年军事综合实践教育管理指导办公室主任王刚出席活动并发表讲话。他强调，扶贫开发是我国的一项基本国策和长期历史任务,是全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标的重中之重。通过近些年的努力，取得了一些阶段性的成绩，但依然还有很多边远、欠发达地区没有跟上，需要各方的关注和投入。他在会上号召企业界的精英，多关心贫困地区发展，多研究贫困地区经济结构和规律，创新贫困地区经济发展推动模式和内容，为国家扶贫开发事业多做贡献。

中国扶贫开发协会副会长王刚

会上，青少年军事综合实践教育管理指导办公室副主任李鑫就青少年军事综合实践教育基地建设、管理、运营和各项具体推动工作作了详细介绍。他指出，青少年军事综合实践教育是我国逐步摆脱应试教育，深化基础教育改革，走向素质教育的一个重要里程。国家提倡建设青少年综合实践基地，如今各地政府积极响应国家号召，积极开展建设设备一流、配套完善的青少年校外实践基地，努力为青少年健康成长创造良好实践环境。

为加快基地建设工作进度，提升基地信息化管理综合水平，青少年军事综合实践教育基地与广东鼎源智慧科技发展有限公司在发布会上共同签订了战略合作协议。

签约仪式

此外，为表彰在青少年军事综合实践教育基地工作的突出个人，大会还举行了优秀退役军人荣誉奖章转授仪式，青少年军事综合实践教育管理指导办公室副主任李鑫同志获此殊荣。

青少年军事综合实践教育管理指导办公室副主任李鑫

深圳华夏中天科技有限公司董事王梦瑶就该公司作为青少年军事综合实践教育基地的开发、建设及相关研究和实验工作的授权单位作了发言和相关介绍。他表示，公司将怀揣着一份特殊荣耀，履行一项神圣使命，将以严谨细致、勤奋务实的作风，踏实地做好每一项工作的落地，每一个环节的把控，以及每一个点上经验的总结与锤炼，不辜负各级的厚爱与期望。着力研究中小学生军事综合实践活动课程在立德树人中的重要作用，努力为提升学生素质教育贡献一份力量。

随后，广东鼎源智慧科技发展有限公司董事长李玲还就信息科技助力青少年军事综合实践基地建设，以及提升信息化综合管理水平作了发言。

青少年综合素质的提升事关国家和民族的未来。据介绍,青少年军事综合实践活动，是全面贯彻党的教育方针，坚持教育和生产劳动、社会实践相结合，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，充分发挥中小学生军事综合实践课程在立德树人中的重要作用。活动以“国际接轨、兴趣引领、国内一流、融合创新”为指导思想，以实践楼、科技楼、体验楼、室外课程等为基地建设内容，走进校园，开展青少年综合实践教育基地建设，将人工智能、大数据、物联网等科技创新成果融合到综合实践基地建设中去，切实提升青少年学生的综合素质水平。