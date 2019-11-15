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广轻雅诵盛世中华，献礼86周年校庆

2019-11-15 09:28 来源：南方网
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　　“我的祖国是大写的中国，是大片肥沃的土地，开出鲜艳的花朵；我的祖国是骄傲的中国，是千年文化的滋养，结出文明的硕果……”

　　11月7日，广东轻工职业技术学院“雅诵盛世中华·勇担职教使命”主题教育朗诵会在南海校区图书馆报告厅举行。《大写的中国》《黄河入海流》《党费》等12个作品精彩纷呈，讴歌革命历史，抒发爱国热情，颂扬奋斗精神。祖晴、卢吉雄、魏冬青、田奉丽等13位朗诵名家应邀来校倾情朗诵。活动通过网络直播平台开放直播，吸引了近50万人参与观看。

《我在一颗石榴里看见了我的祖国》

《雪山小太阳》

　　卢吉雄、魏冬青朗诵的《生如胡杨》以其饱满深沉的情感和宏阔浑厚的声音，颂扬了“活着千年不死，死后千年不倒，倒了千年不朽”的胡杨精神，祖晴朗诵的《雪山小太阳》以其丰沛的情感演绎了革命岁月的艰苦和红军战士坚毅，田奉丽用专业的技巧带来诗歌《黄河入海流》，让观众深刻感受对母亲河的崇敬与眷恋。

《生如胡杨》

《黄河入海流》

　　张苗林、周宇静、赵韵秋、王芳、吴攀、谢汪洋、闫娜、廖海艳等朗诵名家们相继登台，倾情朗诵了《我在一颗石榴里看见了我的祖国》《我爱这土地》《大写的中国》《中国人，不跪的人》《81192，请返航》《可爱的中国》《党费》等作品，把爱国、奋斗、担当、责任等精神融入到诗词朗诵的精湛演绎中。

　　朗诵会将“不忘初心、牢记使命”主题以艺术化的形式表现出来，音乐、画面、诗歌朗诵的交错融合，形成动静结合、虚实相接的审美感受，不仅让师生品味到了高雅文化的独特魅力，更让他们在艺术的共鸣体验中接受思想洗礼和情感升华。活动通过网络平台向全国进行同步直播，向广东轻工职业技术学院86周年校庆献礼。

编辑： 罗予岐

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