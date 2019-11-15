校外培训机构发展与治理研讨会在京举行

会上，南都教育联盟将发布《2019校外培训机构发展与治理报告》。该报告梳理2000年以来我国有关校外培训机构治理的政策，尤其是2018年以来各阶段治理重点及成果。

经过近两年的校外培训机构治理和规范，培训市场面临着怎样的发展格局？如何建立长效机制巩固治理成果？在线教育异军突起，该如何去趋利避害？学生减负还需要哪些政策支撑？今天，由南方都市报主办的“校外培训机构发展与治理研讨会暨第二届在线教育发展峰会”在北京举行。北京信息科技大学副校长、教育部高校教学信息化与方法创新指导委委员于世洁，21世纪教育研究院院长杨东平，广东教育督导学会会长陈健，华南师范大学教育科学学院院长、长江学者卢晓中，博实乐顺德碧桂园实验学校总校长陈钱林等知名校长，以及好未来、新东方、卓越教育、掌门一对一等校外培训行业线上线下部分头部企业的负责人将出席，并畅谈校外培训机构规范发展之道。

会上，南都教育联盟将发布《2019校外培训机构发展与治理报告》。该报告梳理2000年以来我国有关校外培训机构治理的政策，尤其是2018年以来各阶段治理重点及成果，以线下培训机构和线上培训机构两大主体，观察校外培训机构的变化及新动向，立足本国实际，展望我国校外培训机构治理政策的未来走向，以期为校外培训机构治理政策的发展提供咨询性意见和建议。

线下培训

外教乱象严重、预付费风险高、机构跑路……多省份出台方案应对校外培训机构问题

2018年2月，教育部发布《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，通知强调：要坚决纠正校外培训机构开展学科类培训（主要指语文、数学等）出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。同年8月，《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》印发，就当前校外培训发展中面临的难点、痛点问题作出明确规定。

近两年的治理取得了哪些成效？南都教育联盟分析梳理了全国20多个省份对校外培训机构的治理政策，提取了部分省市的政策亮点，同时重点关注了校外培训机构的“老大难”问题。

校外培训机构的“老大难”问题有：教育机构跑路频发，据不完全统计，2019年上半年，被媒体曝光跑路、停业的教育培训机构至少十多家，有的涉案金额高达2000万元；培训机构外教乱象严重，外教管理难以落实到位；预付费风险频发，消费者合法权益难以得到保障等。

针对上述难题，已有省份出台对应方案。如浙江省台州市通过让教育机构缴纳 “风险保障金”，来防范跑路带来的恶性欠学费事件；福建探索建立学杂费专用账户、严控大额资金流动；广东对外教进行专题培训，建立工作台账；无锡发出培训机构老师“从业禁止令”等。

经过集中整改，关停不合格的机构，促使机构更加规范，全国多个地区已经明确：回头看，零容忍，防回潮。全国中小学生校外培训机构管理服务平台已经上线，且越来越完善。素质教育也成为了机构的新发力点，越来越多巨头抢滩。政策等多方面因素也促使以教育综合体为代表的聚合模式成了机构的选择。

线上培训

在线教育企业逐步改进 师资透明度问题仍存在

今年7月15日，教育部等六部门印发《关于规范校外线上培训的实施意见》，在线培训机构的教学内容、师资等受到关注，不少问题得以及时规范，在线培训机构不再野蛮生长。

《关于规范校外线上培训的实施意见》规定，机构要在培训平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，公示外籍培训人员的学习、工作和教学经历。从2019年3月起，南都教育联盟针对K12学科在线培训展开了多次测评和调查，今年9月，针对在线少儿英语机构也展开了调查。

调查发现，从去年被纳入规范体系开始，在线教育企业正逐步改进，如新东方在线、学而思网校、掌门1对1和纳米盒等机构在官网/APP开设相应的栏目，公示师资信息。而作业帮一课、猿辅导等则是打开课程介绍，点击老师头像查看老师信息。

但一些机构在师资透明度上，问题仍然存在。有机构公示教师资格证，但打满马赛克，如“家有学霸”和“三好网”两家机构以照片的形式公布了教师资格证，但是每张扫描件上都印满了机构的水印，只能从照片中看到资格证上的教师照片以及姓名，资格证编号全部都模糊处理。

与大班课相比，在线1对1培训更强调单独的个性化辅导，但主打在线1对1辅导业务的培训机构，其官网是最难获取授课老师信息的，基本上都要先留联系方式才能选老师。

在调查过程中，南都教育联盟研究员发现“梯方在线”疑似有聘请学校在职老师的违规行为。当研究员问及该机构的师资时，其客服解释，不公布教师资格证编号的原因是由于机构与在校教师合作，公示教师信息可能会泄露教师隐私。2018年8月，国务院《关于规范校外培训机构发展的意见》要求校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍，不得聘用中小学在职教师。

焦点

退费难和虚假宣传是投诉曝光重灾区

报告中，南都教育联盟以70多家在线教育机构或APP的名称，以及“在线教育”“K12在线”“在线教育教师资质”“在线教育宣传”“线上教育”等近百个关键词，在百度、新浪微博以及21CN聚投诉搜索2018年1月至2019年8月期间K12在线教育的相关信息。通过对两万多条原始数据进行清洗，南都教育联盟研究员筛选出近千条与K12在线教育相关的信息，总结了媒体曝光的十大问题和市民投诉的十大问题。

比较发现，两组数据都包括退款难、虚假宣传、客服服务不到位、不合法规（侵犯隐私）、教学水平欠佳等。其中，退款难是投诉曝光重灾区，常见的三种情形是：机构仍在，但以各种理由拖着不退款；机构“跑路”，消费者找不到门路退款；消费者用贷款方式交费，课程停了，但贷款却停不了。其中在市民投诉十大问题中，关于培训贷的投诉主要是两方面：一是课程停止后，贷款停不了；二是质疑培训贷是否合法合规。

在梳理的数据中，媒体曝光虚假宣传的信息占11.34%，这些虚假宣传内容会出现类似“状元推荐”、“课后平均提分×××”“名师”“名校”“百分之百过关”的字眼。而在市民投诉中，这一部分占比近三成，投诉内容有“货不对板”“承诺随时停课随时退费做不到”“承诺名师教学做不到”等信息。

数据还显示，媒体曝光客服服务质量不佳的信息占5.04%。而市民投诉问题中，这一项排到第三位，达26.39%。较常见的三种情形为：一、客服服务品质不高，对顾客反映的问题没能提供较好的解决方案；二、客服响应慢，有些甚至不回复；三是完全联系不到客服。此外，市民还反映，一旦在部分机构留下联系方式，就会不停地接到该机构的推销电话，“令人不堪其扰”。

师资最受重视，强化机构资质审查呼声最高

报告中，南都教育联盟还通过问卷调查数据，反映家长学生的心声，从而有针对性地给出建议。

今年8月，南都教育联盟发起在线培训相关问卷调查，超过2000人参与调查。调查发现，在线教育的师资最受用户重视，而强化机构资质审查呼声最高。

问卷调查数据显示，超过六成的受访者表示使用过在线培训产品。对于最常使用的在线培训的学习方式，34.4%的受访者选择大班直播课，21.9%的受访者选择真人老师1对1培训。

对于在线培训，消费者最看重什么？受访者中，选择师资质量与课程设置的比例最高，分别为19.1%和18.3%。在每周使用在线培训的频率上，选择一周一两次的受访者居多，占了34.4%。

对于在线培训的满意度，只有6.3%的受访者表示非常满意，25%的受访者表示满意，而一半受访者表示一般，不太满意的占18.7%。对于在线培训的顾虑，认为长时间使用电子产品可能损害视力的占21.4%，担心孩子自控力差的占21.4%。

在线培训产品应如何调整？受访者中，希望加强“教师资质与水平规范”与强化在线教育平台“资质审查”的较多，分别占15.8%；希望价格更加实惠、提升用户体验感、推出更多针对未成年人保护的功能与设计的受访者分别占14.6%、12.9和12.3%。

建议

减负要“一减三不减” 建立多元的评价方式

无论线上还是线下，校外培训机构的红火带动了一批家长的热情。但需要明确的是，校外培训机构的教育应该是学校教育的有益补充，而不是变成推动应试考试的“助燃剂”，不能成为家长和学生负担的“增压剂”。

南都教育联盟研究员通过梳理国家和各地方教育部门推出的减负相关政策，分析线上、线下教育培训机构存在的问题，发现如何在满足家长学生发展需求以及减负中取得平衡，是需要关注的问题。在减负的同时实现增效，要做到“一减三不减”，即减负不减要求，减负不减质量，减负不减责任。

“为什么补课热高烧不退，有时候反而是我们课上讲的太少了，把学生推向了社会。”一位不愿透露姓名的老师向南都教育联盟研究员称，绝大多数培训班给不了优质的教育，“一位有着三年教龄的老师就可以在机构里称为名师，实际上，在学校教书六年才算站稳讲台。”

研究员了解到，很多培训机构采取“拔苗式”的教育方式，导致学生知道答案，但缺乏“为什么”的探索和反思，不求甚解。曾有家长表示，自己二年级的小孩在机构已经学会了万以内的加减法，然后回到学校却栽在了20以内的加减法里。这个问题让她重新考虑孩子是否适合过早往培训机构送。

减负不仅要减轻学生负担，更要减轻教育的“功利性”。当分数成为学校好赖的第一标准，当分数成为考核老师的首要指标，当分数成为学生好坏的唯一衡量，育人便成为一句空话。因此，建立多元的评价方式，发展完善各类教育体系，包括职业教育，均衡优质教育资源，适当以教育信息化手段辅助教学，通过教学大数据，给予学生个性化辅导，这些举措将有利于打造学校、教师、家长、学生四方都减压的良好教学大环境。

至于如何看待目前方兴未艾的在线教育，华南师范大学教师教育学部学校发展与领导科学系主任童宏保认为，未来在线教育将会更加规模化、标准化。从市场供需看，无论是在线教育还是线下培训都是教育服务产品，应制定从业标准、支持合法培训机构的良性发展，帮助家长正确选择、加强政府和社会监管、杜绝学校合谋，为正规的教育培训机构和教育产品赢得更好的生存和发展环境。

童宏保还表示，家长和学生需要有效选择，要有科学的诊断和透明对称的信息。因此，政府要从制定行业规范入手，让教育服务产品真正为学生发展服务。行政职能部门和社区要加强监管，保障良好的营商环境。要从规范标准、定期监督、周期评价等方面进行过程管理。为在线教育共同营造安全、健康的学习环境。