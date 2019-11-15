中小学应布置劳动家庭作业

广东省教育厅日前印发的《广东省加强学校体育美育劳动教育行动计划》要求，2022年广东省中小学体育与健康课程开课率必须达到100%，建议学校安排适量的劳动家庭作业。

广东省教育厅日前印发《广东省加强学校体育美育劳动教育行动计划》(以下简称《计划》)，加快推进教育现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。《计划》要求，2022年广东省中小学体育与健康课程开课率必须达到100%，明年广东各小学开始开展游泳教育教学，并鼓励中小学校布置体育家庭作业，建议学校安排适量的劳动家庭作业。

鼓励中考加大体育权重

确保体育与健康满分值权重不低于8%

《计划》要求，中小学校体育课每周开课课时至少满足但不限于以下要求：小学一二年级4节；小学三年级到初中三年级3节；高中一到三年级2节。到2022年，中小学体育与健康课程开课率必须达到100%。普通高校本科学生开设不少于144学时(专科生不少于108学时)的体育必修课。中小学校要将“每天一小时校园体育活动”列入教学计划，鼓励中小学校布置体育家庭作业，使学生每天校内校外体育活动时间达2小时。

针对足球与游泳运动教育，《计划》做出了具体要求：

要狠抓校园足球课堂教学主阵地，校园足球特色学校和推广学校严格按照要求，每周用一节体育课进行足球教学。到2022和2025年，各地市的全国校园足球特色学校分别不少于辖区内中小学校总数的15%和20%。

各地市要加大游泳师资培训力度，每年至少举办一期游泳师资培训班，培养游泳专(兼)职教师。2020年开始，各地要想方设法在小学某一个年级(建议四年级)开始开展游泳教育教学。

关于游泳教育，各县级教育行政部门要积极寻求政府支持，通过新(改)建游泳池或协调利用体育部门、住宅小区等社会游泳场地方式，使每县(区)至少拥有2-3个可供教学训练使用的游泳池(馆)。游泳场地不足时，可通过购买服务方式(委托第三方)在校外积极开展游泳教学和训练。2020年开始，各地要想方设法在小学某一个年级(建议四年级)开始开展游泳教育教学。

同时，将逐步完善体育学科升学“硬指标”。《计划》要求，各地各校要发挥体育考试的导向作用，把学生参加体育活动情况、学生体质健康状况和运动技能等纳入初中、高中学业水平考试，纳入学生综合素质评价体系。各地要根据实际，科学确定初中毕业升学体育考试分值或等级要求，确保体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%，鼓励各市适当加大体育与健康考试满分值权重。

高中开齐6学分艺术必修课

高校保证每名学生至少选修1门艺术课

《计划》指出，学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲、影视、书法等。学校帮助学生形成一两项艺术特长和爱好，推动中华优秀传统文化传承发展，继承革命文化，弘扬改革开放文化，吸收世界优秀文化成果，推动地方文化、乡土文化、民族文化传承与创新。创建中小学艺术教育特色学校和艺术素质测评等试验区。

义务教育阶段学校艺术课程(包括音乐、美术等)小学一、二年级每周不少于4节；三至六年级每周不少于3节；初中每周不少于2节。普通高中开齐艺术类必修课程的6个学分，在开设音乐、美术课程的基础上，要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。

《计划》明确，普通高校不得以任何理由挤占、削减艺术课时。重点突出公共艺术课程的实践性，保证每名学生至少选修1-2门艺术课程，选修课程不低于2个学分，每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业。

美育实践活动要加强并纳入教学计划，实施课程化管理。各地要建立学校美育教师补充机制，同时要加大舞蹈、戏剧(戏曲)等艺术教师的配备力度。鼓励各地通过上岗退费、定向培养、退休返聘等方式，有效补充中小学专职专业艺术教师。在课时课酬、职称评聘、绩效考核、评优评先、进修培训等方面，美育教师享有与其他学科教师同等待遇。

学校应安排劳动家庭作业

劳动教育课时不少于综合实践活动课程一半

《计划》要求加强学校劳动教育工作。将综合实践活动课程、通用技术课程作为实施劳动教育的重要渠道。优化综合实践活动课结构，确保劳动教育课时不少于一半。

《计划》指出，学校要在学校日常运行中渗透劳动教育，积极组织学生参与校园卫生保洁和绿化美化，普及校园种植。加强校园文化劳动建设，结合植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节等节日开展劳动主题教育，广泛组织以劳动教育为主题的社团活动、班团队会、劳模报告会、手工劳技展演等。

学校组织校外劳动及社会实践，要将校外劳动纳入学校的教育工作计划，小学、初中、高中、大学每个学段都要安排一定时间的农业生产、工业体验、商业和服务业实习等劳动实践。充分利用劳动教育实践基地、综合实践基地和其他社会资源，结合研学旅行、团日队日活动和社会实践活动，加强城乡学生交流，组织学生学工学农。

学校应安排适量的劳动家庭作业，针对学生的年龄特点和个性差异布置洗碗、洗衣、扫地、整理等力所能及的家务。

教师配置方面，《计划》要求，原则上每所学校至少配备1名综合实践活动专任教师，积极聘请劳动模范、能工巧匠、非遗传承人、家长等担任劳动教育兼任教师。加强对劳动教育教师的专业培训，在班主任、少先队辅导员培训培养中强化劳动教育内容，健全分级分层的学校劳动教育教师全员培训机制。

声音

学校没有游泳池怎么开课？

《计划》要求，2020年开始各地要想方设法在小学开展游泳教育教学。

对此，家长们多表示支持。广州市民陈女士说：“小孩平时上课，周末参加兴趣培训班，我正愁小孩锻炼时间不够。”但也有家长认为小学游泳池数量较少，不少小学并无游泳池，落实游泳教学较为困难；也有家长对游泳池的卫生表示担忧，“有的游泳池比较脏，小朋友可能被病菌感染。”

对此，《计划》中也做了相应安排。《计划》要求，各县级教育行政部门要积极寻求政府支持，通过新(改)建游泳池或协调利用体育部门、住宅小区等社会游泳场地方式，使每县(区)至少拥有2-3个可供教学训练使用的游泳池(馆)。游泳场地不足时，可通过购买服务方式(委托第三方)在校外积极开展游泳教学和训练。

2018年7月广东省教育厅曾发布《关于进一步加强普及学生游泳教育工作的通知》。《通知》要求，各地要把游泳教育摆上重要议事日程，纳入教育发展规划，力争经过一段时间的努力，基本实现全省大中学生人人会游泳。对游泳场地的问题，也做出了类似的要求。《通知》还要求，各地要把游泳作为中考体育必考选项，高校要逐步把学生掌握游泳技能作为体育考试项目之一。

据悉，目前已有深圳益田小学、广州华康小学通过购买服务开展游泳教育工作。