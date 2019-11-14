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广东中小学劳动教育成果展示活动举行

2019-11-14 10:35 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月13日，广东省中小学劳动教育成果展示活动举行，学生们在现场擂茶、制作糕点、剪纸，“秀”劳动教育成果。

　　近日，省教育厅印发《广东省加强学校体育美育劳动教育行动计划》，要求开齐开足劳动教育课程。要将综合实践活动课程、通用技术课程作为实施劳动教育的重要渠道，开足开好；优化综合实践活动课结构，确保劳动教育课时不少于一半；挖掘其他学科有关劳动教育的元素，在各学科教学中有机融入劳动教育内容。在全省中小学举办“劳动·爱”主题活动，组织中小学生在广泛开展校内、校外、家务劳动的基础上，参加劳动活动记录比赛、教师教案设计与论文征集评选活动。在书香校园、文明校园创建过程中突出劳动教育元素，推崇热爱劳动的校园文化。

　　广东省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜在开幕式上表示，全省教育系统要进一步提高思想认识，抓住劳动教育的关键环节，着力构建体现新时代特征的劳动教育体系，强化劳动教育保障措施，不断推动我省中小学劳动教育朝着规范化、常态化、科学化方向发展。

　　在专家报告和经验交流环节，教育部督导专家、教育部“劳动教育指导纲要”编制专家组成员、华南师范大学教师教育学部常务副部长王红教授以“劳动教育：准确把握政策，切实明确方向”为题作辅导报告，对我国劳动教育进行政策解读，对各地各校开展劳动教育提出建议。教育部教育发展研究中心实践教育研究所特聘研究员、杭州市富春第七小学书记、校长章振乐向与会人员介绍劳动教育实践经验。广州市教育局和广州市中学生劳动技术学校、珠海斗门四中、湛江市第八小学分别介绍本地本校劳动教育特色经验。

　　据了解，目前全省建有青少年宫、儿童活动中心、学生综合实践基地、研学实践基地213个，基本覆盖全省所有县区，为学生劳动实践提供了丰富资源。接下来，广东还将从课程、实践、评价等要素着手，从学校、家庭、社会等方面着力，不断完善劳动教育体系，优化综合实践活动课程结构，确保劳动教育课时不少于一半。

　　本次展示活动由广东省教育厅主办，广州市教育局、广东省中职学校德育研究与指导中心承办，广州市中学生劳动技术学校协办。全省21个地级以上市教育局分管工作副局长、劳动教育管理部门负责人、综合实践活动课教研员，省属中小学、中职学校劳动教育工作负责同志，各县（市、区）教育局劳动教育负责人,各地级以上市、县（市、区）学生综合实践基地负责人,广东省国家级中小学生研学实践教育基地负责人300余人参加本次活动。

编辑： 罗予岐

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