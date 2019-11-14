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广州开发区投资集团“四大举措”抓好主题教育

2019-11-14 17:45 来源：南方网
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　　南方网讯 近期，广州开发区投资集团开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动获得新成就。通过学习教育“全”、调查研究“深”、检视问题“准”、整改落实“真”四项重点举措取得了“六个一”新突破。

　　学习教育“全”

　　广州开发区投资集团通过“关键少数”带动，持续抓好集团党委理论学习中心组学习教育，集中一周时间开展五个专题集中学习研讨。通过集团党委6位领导班子讲党课、支部书记讲党课、组织党员参观中共三大会址纪念馆等多种方式，不断深化理想信念教育、先进典型教育、廉政警示教育。

　　调查研究“深”

　　集团党委围绕“深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神”“解决职工群众反映强烈的热点难点问题”等五个方面问题，实地调研下属产业园区，切实摸清区域城市更新工作、物业经营情况等集团中心工作存在的问题。

　　检视问题“准”

　　采取设置征求意见箱、发放征求意见表、召开民主党派和党外人士征求意见座谈会、退休党支部座谈会、网络媒介发布公告等方式，广泛收集群众意见建议，将问题逐一列出、反思、整改。

　　整改落实“真”

　　目前，广州开发区投资集团已完成2019年以来集团干部选拔任用情况自查自纠工作，并启动近70个相关制度的优化完善工作。同时，编报印发《“不忘初心牢记使命”主题教育简报》共4期，营造即知即改、比学赶超的浓厚氛围。

　　主题教育，卓有成效

　　主题教育近2个月以来，党建引领与企业发展同频共振实现”六个一”新突破：1个项目投产:参股的IAB重大项目“粤芯”投产；1个园区动工:知识城领军人才集聚区B区奠基动工；1块用地收储:收购科学城低端低效企业钢花机电用地；1片旧城改造启动:珠江村周边旧城改造正式启动；1项高端论坛召开:完成协办全球集成电路传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会；1名扶贫干部事迹获赞:对口帮扶清远阳山县江英村扶贫干部事迹获学习强国专题编报。

编辑： 罗予岐

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