广体举办“中国青年·新风尚风采大赛”，探讨校企合作新模式

本大赛已成为广州体育学院的校园文化品牌，充分涵养了当代大学生的家国情怀与责任担当，也是广州体育学院拓宽大学生思政教育形式的新尝试。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/黄小熳 吴英娜）11月12日晚，2019第二届“中国青年·新风尚风采大赛”在广州体育学院亚运馆圆满落幕。本次大赛由广州体育学院主办，学生工作部（处）、共青团广州体育学院委员会、体育艺术学院承办。广州体育学院副校长朱征宇、副校长李裕和出席活动现场，来自全国各地的专业院校以及二十多家时尚机构受邀共同观看比赛。

今年的大赛结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，并沿袭第一届比赛的定位，取体育之精华，萃时尚之灵魂，以锻造“中国之美、青年之声、青年之礼、青年之才”的中国大学生精神风貌为己任，扬爱国之情，立强国之志。本大赛已成为广州体育学院的校园文化品牌，充分涵养了当代大学生的家国情怀与责任担当，也是广州体育学院拓宽大学生思政教育形式的新尝试。同时，大赛借“粤港澳大湾区体育教育与发展联盟”的平台优势，凝聚粤港澳各地时尚机构之力，共同探讨契合时尚市场前沿的校企合作新模式，以使学校办学更好地服务于粤港澳大湾区区域经济。

比赛分为专业组与非专业组。专业组由广州体育学院表演（时尚表演）专业的47位同学参赛；非专业组则由来自广州体育学院体育教育学院、运动训练学院、体育传媒学院、休闲体育与管理学院、运动与健康学院、足球学院、武术学院、研究生院的26位学生代表参赛。大赛在《东方红》变奏音乐中启幕，书写着“中国青年”的巨幅红绸自上而下飘落，青年学子们以“青年之声”的激情演讲，抒发了对当代中国青年责任与担当的理解，昂扬奋进的氛围由此渲染开来。紧接着，专业组参赛选手演绎了由中国十佳服装设计师屈汀南设计的香云纱礼服，以此传承与表达华服之美、中国之礼。非专业组参赛选手则各擅胜场，多方位地展示了中国青年各种角度的时尚风采。

经过华贵礼服及活力泳装的展示，比赛决出专业组与非专业组“最具品格风尚奖、最佳礼仪风采奖、最佳形体奖、最佳上镜奖、最具学识奖、最佳口才奖、最具人气奖、最佳表演奖、最佳潜力奖、优秀中国青年奖”等奖项。体育艺术学院、运动训练学院的参赛代表获得非专业组团体一等奖；表演（时尚表演）专业的许嘉宁同学则将专业组一等奖荣誉收入囊中。最终，比赛在广州体育学院原创歌曲《中国青年·志》的大合唱中落下帷幕。