广东涉外法治人才培养基地落户广外

11月13日，广东涉外法治人才培养基地揭牌仪式在广东外语外贸大学北校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）11月13日，广东涉外法治人才培养基地揭牌仪式在广东外语外贸大学北校区举行。广东省司法厅党委书记陈旭东、厅长曾祥陆、副厅长梁震，广东省律师协会会长肖胜方，广外党委书记隋广军、校长石佑启、副校长王廷惠等参加活动。

据介绍，广东涉外法治人才培养基地由广东省司法厅与广东外语外贸大学合作共建，旨在发展壮大我省涉外法治人才队伍，切实提升我省涉外法治人才的专业化、职业化水平，打造广东涉外法治人才高地，率先形成具有国际竞争力的涉外法治人才制度优势，为我省经济高质量发展和构建全方位对外开放新格局提供人才支撑和智力保障。

揭牌仪式现场

隋广军指出，设立广东涉外法治人才培养基地，加强涉外法治人才培养是是回应讲好中国故事的对外传播需要，广外将高度重视，充分发挥学校所长、所能，推动广东涉外法治人才培养基地高质量发展。

曾祥陆认为，广东涉外法治人才培养基地的成立，对于提升我省涉外法治水平，加强我省涉外法治人才队伍建设，打造涉外法治人才培养高地，具有重要意义。他希望广东涉外法治人才培养基地能够找准定位，突出重点，加强自身建设，提升我省涉外法治队伍整体素质，推动涉外法律服务做强做大。

签约仪式现场

会上广东省司法厅和广东外语外贸大学还签署了《关于合作共建广东涉外法治人才培养基地的框架协议》。据悉，广东涉外法治人才培养基地将承担涉外法治人才的培养、培训、课题研究、对外合作交流等相关职能。