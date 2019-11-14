家治理模式改革与依法治国如何深化？全球专家汇聚华师共同研讨

当前，各国不断强调制度建设和国家治理体系现代化，该会议旨在交流各国国家治理的经验，总结提炼依法治国的模式与行政法制度的创新，为全面实现国家治理体系和治理能力现代化贡献智识

2019年11月9—10日，第二届“国家治理模式改革与依法治国”国际研讨会在华南师范大学举行。

当前，各国不断强调制度建设和国家治理体系现代化，该会议旨在交流各国国家治理的经验，总结提炼依法治国的模式与行政法制度的创新，为全面实现国家治理体系和治理能力现代化贡献智识。华南师范大学法学院党委书记杨晓生介绍，会议围绕着“依法治国的模式、经验与问题”与“行政法的中国模式”这两个主题，分别从“国家治理的经验与改革创新”“依法治国与政府间关系建构”“治理方式与行政法制度”“经济与社会治理中的法律手段”“新技术与行政法的发展”这五个议题展开。

来自瑞典、瑞士、澳大利亚、日本等国的学者，以及来自国家市场监督管理总局、广东省高级人民法院、广西壮族自治区高级人民法院、中国法学会行政法学研究会、广东省法学会、北京大学、中国政法大学等在内的近50家单位近百人参与了本次国际研讨会。

华南师范大学政府改革与法治建设研究院院长薛刚凌提出，中国特色社会主义市场经济体制下的政府至少具备两大类职能，一是体现为政府集中与分配资源；二是管理经济的职能，表现为宏观调控、市场监管、多种调控手段引领经济发展等，行政法的中国模式不能忽视对政府履行经济职能的关注。

南京大学法学院肖泽晟提出人大代表结构的完善要分别从解决各级人大的利益冲突、处理专职与兼职的关系、调整人大代表知识结构与阶层结构这四方面来展开。大连海事大学法学院杨晓楠分别从地方立法的规划、立法内容的创新、立法与行政关系三方面剖析了市级地方立法创新所面临的困难。

会议由华南师范大学法学院、政府改革与法治建设研究院主办，华南师范大学教育立法研究基地、党内法规研究中心（基地）、人文社科高等研究院、广东行政审判案例研究基地协办。华南师范大学党委常委、副校长陈文海教授，中国法学会行政法学研究会名誉会长、中国政法大学终身教授、华南师范大学政府改革与法治建设研究院名誉院长应松年教授，瑞士弗里堡大学Peter Haenni教授，中国警察协会副会长、广东省法学会会长梁伟发参加。