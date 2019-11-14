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明年起广东各小学将教游泳！体育美育劳动教育将这样加强

2019-11-14 08:35 来源：南方日报 马立敏
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　　广东将大力推动普及学生游泳教育工作，2020年开始各地将在小学某一个年级（建议四年级）开始开展游泳教育教学。近日，广东印发《加强学校体育美育劳动教育行动计划》（简称《计划》），加快推进教育现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　逐步完善体育学科升学“硬指标”

　　《计划》要求加强学校体育工作。学校必须开齐开足体育课，小学一二年级每周至少开体育课4节；小学三年级到初中三年级3节；高中一到三年级2节。普通高校本科学生开设不少于144学时（专科生不少于108学时）的体育必修课。

　　同时，要切实保证中小学生每天一小时校园体育活动。每天上午统一安排25-30分钟的大课间体育活动（不含课间休息）。鼓励中小学校布置体育家庭作业，使学生每天校内校外体育活动时间达到2小时。

　　要持续加大校园足球工作力度。狠抓校园足球课堂教学主阵地，校园足球特色学校和推广学校严格按照要求，每周用一节体育课进行足球教学。

　　针对游泳教育，《计划》也作出了相关要求。各县级教育行政部门要积极寻求政府支持，通过新（改）建游泳池或协调利用体育部门、住宅小区等社会游泳场地方式，使每县（区）至少拥有2-3个可供教学训练使用的游泳池（馆）。游泳场地不足时，可通过购买服务方式（委托第三方）在校外积极开展游泳教学和训练。2020年开始，各地要想方设法在小学某一个年级（建议四年级）开始开展游泳教育教学。

　　广东还将逐步完善体育学科升学“硬指标”。各地各校要把促进学生体质健康作为实施素质教育的重要内容。发挥体育考试的导向作用，把学生参加体育活动情况、学生体质健康状况和运动技能等纳入初中、高中学业水平考试，纳入学生综合素质评价体系。各地要根据实际，科学确定初中毕业升学体育考试分值或等级要求，确保体育与健康考试满分值权重不低于录取总分的8%。鼓励各市适当加大体育与健康考试满分值权重。

　　普通高中开齐6学分艺术类必修课

　　《计划》要求加强学校美育工作，开齐开足美育课程。义务教育阶段学校艺术课程（包括音乐、美术等）小学一、二年级每周不少于4节；三至六年级每周不少于3节；初中每周不少于2节。普通高中开齐艺术类必修课程的6个学分，在开设音乐、美术课程的基础上，要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。

　　普通高校面向全体学生开设公共艺术课程，并纳入学分管理，不得以任何理由挤占、削减艺术课时。重点突出公共艺术课程的实践性，保证每名学生至少选修1-2门艺术课程，选修课程不低于2个学分，每位学生须修满学校规定的公共艺术课程学分方能毕业。

　　《计划》提出，要加强美育教师队伍建设。各地要制定时间表、采取有效措施破解中小学校美育教师紧缺问题，根据城乡统一的中小学教职工编制标准的要求，建立学校美育教师补充机制。要切实保障美育教师的待遇，在课时课酬、职称评聘、绩效考核、评优评先、进修培训等方面，美育教师享有与其他学科教师同等待遇。

　　学校应安排劳动家庭作业

　　《计划》要求，加强学校劳动教育工作。将综合实践活动课程、通用技术课程作为实施劳动教育的重要渠道，开足开好。优化综合实践活动课结构，确保劳动教育课时不少于一半。

　　要开展校内劳动。要在学校日常运行中渗透劳动教育，积极组织学生参与校园卫生保洁和绿化美化，普及校园种植。加强校园劳动文化建设，结合植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节等节日开展劳动主题教育，广泛组织以劳动教育为主题的社团活动、班团队会、劳模报告会、手工劳技展演等。

　　同时，要组织校外劳动及社会实践。要将校外劳动纳入学校的教育工作计划，小学、初中、高中、大学每个学段都要安排一定时间的农业生产、工业体验、商业和服务业实习等劳动实践。充分利用劳动教育实践基地、综合实践基地和其他社会资源，结合研学旅行、团日队日活动和社会实践活动，加强城乡学生交流，组织学生学工学农。

　　《计划》还鼓励家务劳动。学校应安排适量的劳动家庭作业，针对学生的年龄特点和个性差异布置洗碗、洗衣、扫地、整理等力所能及的家务。

　　在师资上，要建立劳动教育专兼职教师队伍。原则上每所学校至少配备一名综合实践活动专任教师，积极聘请劳动模范、能工巧匠、非遗传承人、家长等担任劳动教育兼任教师。

编辑： 罗予岐

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