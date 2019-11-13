英国—广东省高校（民办及独立学院）对话交流活动在穗举办

11月13日下午，“英国高校中国行——英国—广东省高校（民办及独立学院）对话交流活动”在广州顺利举办。

南方网讯（记者/柯丹洁）为进一步推动广东省高校与英国高校的交流合作，11月13日下午，“英国高校中国行——英国—广东省高校（民办及独立学院）对话交流活动”在广州顺利举办。活动吸引了英国的8所大学和广东35所民办高校代表共近百人参会。广东省民办教育协会会长赵康，广东省民办教育协会、英国文化教育协会等有关代表出席了此次活动。

活动现场

此次活动在广东省教育厅的支持和指导下，由广东省民办教育协会、英国文化教育协会联合主办，南方新闻网提供独家媒体支持。活动围绕“共建交流平台，同创发展空间”主题开展研讨与交流，旨在携手打造合作办学的空间和平台，推动多样化的合作办学模式。

活动现场

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》中建设国际教育示范区”的蓝图要求，广东将在珠三角等地建设高校集群，与世界级城市群建设总体布局相对应。广东省民办教育协会常务副会长张耀荣在论坛上介绍，目前，中外合作办学正成为中国高等教育的重要增长极。全国中外合作办学机构和项目共2431个，包含200多个专业；每年招生超过15万人，在校生超过60万人，其中高等教育占90%以上，毕业生超过200万人。

广东省民办教育协会常务副会长张耀荣

张耀荣指出，中外合作办学是“建设国际教育示范区”的重要内容。他希望英国与广东高校的合作能够为“建设国际教育示范区”提供典范。他提出，此次活动的举办主要是聚焦人才联合培养。联合培养，不是学期的简单相加，也不仅是学分的互认，而是两个国家教育体系中学制、课程的衔接和兼容，教育、教学标准和评鉴的互认和采信。

英国文化教育协会高等教育主任何颖

据了解，英国一直以来都是中国留学生的热门留学目的地，现在有16万多来自中国各地的学生在英国学习。除此之外，还有7万多中国学生在本国学习英国的各类优质课程。英国文化教育协会高等教育主任何颖在发言时表示，“这得益于经教育部批准的220多个中英合作办学项目，让中英两国成为世界领先的提供跨国教育的合作伙伴。自2000年以来，中英两国已经开展了很多优质高效的教育合作，涵盖了从科研创新、教育质量保障、到研究、办学、以及学术和学生等各个层面的合作和并建立了非常有效的人文交流机制。而且，中英的高等教育合作已经从1对1 的合作或者两国之间的合作，拓展到多对多，以及多个国家之间的多边合作。”

吉林大学珠海学院国际交流与合作处副处长高英杰

吉林大学珠海学院国际交流与合作处副处长高英杰作为中方院校代表，分享了学校在国际交流与合作方面的实践与思考。高英杰认为，培养新时代需要的创新人才，教育创新与新时代同频共振，是当下高校的重要工作内容。作为一所民办独立院校，吉林大学珠海学院积极谋求发展新路径，重点推进国际交流合作与人才培养、学科建设等方面的融合创新，不断创新应用型人才培养的新机制和新模式。

伯明翰城市大学中国区主任蔡军

伯明翰城市大学中国区主任蔡军代表英方院校对接下来中英双方合作提出下一步工作愿景与期望。他提出：“这些年学校与中方院校的合作，总体来说是成功的，但由于文化差异、课程体系差异、教学方法差异、期望差异等也不可避免地遇到了不少问题。接下来，学校将致力于探索新的合作模式、开拓新的合作专业（比如建筑工程、机械工程、体育管理、食品营养），并发展更多的合作院校和合作项目，我们希望与合作院校一起找到平衡点，走上合作共赢的道路，在完成招生任务的同时，为中国教育国际化做出自己的贡献。”

在随后的分组交流环节中，中英院校双方围绕活动主题、合作模式、课程学分互认、本科升读研究生等开展交流对话，进一步紧密对接，互鉴教育经验，共享优质教育资源，携手打造更多高质量合作成果。

分组交流环节

在高等教育即将迈入普及化这个历史节点上，广东迎来粤港澳大湾区建设的机会。中外合作办学作为扩大教育对外开放的重要战略支撑，在中国教育现代化进程中发挥着越来越重要的作用。此次活动的举办，为中英双方高校共同打造交流合作共享平台及服务，让教育为文明传承和创造服务。

本次活动南方新闻网/南方+客户端做了全程直播，扫描下方二维码可查看详情内容↓↓↓