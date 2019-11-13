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AI赋能在线教育，尚德升级产业链条

2019-11-13 08:40 来源：南方网
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　　11月8日，由每日经济新闻主办的“2019第八届中国上市公司高峰论坛”在成都举行。在此次高峰论坛“2019中国资本市场荣誉盛典”上，成人教育公司尚德机构荣膺“最具成长性科技中概股上市公司”。

　　据介绍，中国上市公司高峰论坛至今已成功举办七届，本届论坛以“新消费新科技新动力”为主题，剖析消费引领下的中国企业高质量发展之路。此外，每届论坛上都会颁布“中国上市公司口碑榜”。经过近两个月网络提名、大数据筛选、数据模型筛选、公众投票+专家评审组评审等科学而客观的环节，一批拥有内在成长价值的上市公司脱颖而出。

　　据了解，尚德机构早在2008年就提出“无限接近互联网”战略，并于2014年从线下培训全面转型为互联网教育，建立起国内领先的在线直播学习模式。2018年3月23日，尚德机构成功登陆美国纽交所，成为国内首家赴美上市的成人在线教育机构。

　　目前，尚德机构的科技赋能已改造升级了整个产业链条。在运营方面，尚德机构自主研发的督学机器人已全面投入使用，应用于标准场景下，通过多种智能方式督促学员上课，有利于解决在线教育成人用户学习时间少、容易产生惰性的问题。在教学方面，尚德机构通过AI分析数据的变化趋势，基于历史学习行为分析出简单易学的部分，为学员规划出最优学习计划和路径。

　　此外，尚德机构推出了AI预估分系统，人工智能系统以个人学习报告为基础，分析学员的听课情况、做题情况和错题掌握情况，为学员提高效率，节省学习时间。

 

编辑： 罗予岐

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