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毒品预防教育 纳入教学考试

2019-11-13 08:30 来源：南方都市报 王靖豪
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　　近日，珠海市人大常委会召开新闻发布会，新颁两部地方性法规《珠海经济特区禁毒条例》（下文简称“禁毒条例”）及《珠海经济特区园林绿化条例》（下文简称“绿化条例”），将分别于2019年12月1日、2020年1月1日起施行。

　　其中，“禁毒条例”就青少年对吸食毒品的严重后果缺乏认识这一现状，要求教育行政部门将毒品预防教育纳入教学考试内容，并要求学校落实教学计划、师资和课时。

　　“绿化条例”规定城市建成区绿化覆盖率不低于40%，绿地率不低于35%，人均公园绿地面积不低于十五平方米。值得注意的是，“绿化条例”鼓励单位和个人以捐资、认建、认养等形式，参与园林绿化的建设和养护。捐资、认建、认养的单位或者个人可以享有绿地、树木一定期限的冠名权。

　　据介绍，受特殊地理位置影响，珠海属于毒品过境次通道、次集散地和消费地，毒情形势比较严峻。实际工作中，物流渠道涉毒治理、吸毒驾驶员治理、社区戒毒康复执行和工作衔接等问题较为突出。珠海正在推进全民禁毒工程、申报创建全国禁毒示范城市。

　　指导学校开展毒品预防教育

　　新颁“禁毒条例”，不分章，共三十条，明确规定市、区政府对禁毒工作负总责，镇、街负责社区戒毒、康复工作，政府应当加强禁毒社会工作者和志愿者队伍建设，鼓励高校、科研机构和社会组织参与禁毒工作，旨在形成全市统一部署、配合有力、衔接顺畅、责任落实的禁毒管控合力。

　　上位法对禁毒宣传教育有较为全面的规定，但鉴于珠海口岸城市的特殊区位，同时，青少年对吸食毒品的严重后果缺乏认识，“禁毒条例”有针对性地细化宣传教育机制：健全政府领导、全社会共同参与的多层次宣传教育机制。要求教育行政部门将毒品预防教育纳入教学考试内容，监督指导学校开展毒品预防教育；要求学校落实教学计划、师资和课时。加强对公路、口岸、码头、娱乐场所和旅馆等场所开展宣传教育的职责。

　　发现非法种植罂粟依法处理

　　为从源头加强对毒品的管控，“禁毒条例”针对重点领域创设相关检测、报告制度。从事麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的生产相关单位及其责任人员，每季度向公安机关和行业主管部门报告产品数量和流向，防止流入非法渠道。农业、林业部门和村委会等基层组织发现非法种植罂粟等毒品原植物的，立即向公安机关报告并依法处理。

　　物流快递企业发现寄递物品夹带疑似毒品的，立即向公安机关和行业主管部门报告。吸毒及长期服用依赖性精神药品成瘾人员不得申领驾驶证照；交通运输企业将吸毒筛查纳入驾驶人员体检项目，发现检测结果呈阳性的，应立即停止其驾驶工作，并向交通主管部门和公安机关报告。

　　“禁毒条例”明确戒毒场所相关职责；强制隔离戒毒的相关执行部门实施信息对接、所内帮教、回访评估、出所必接等制度；境外吸毒涉毒人员处理；推行戒毒康复人员就业培训联动；吸毒人员个人信息保护和权益保障等。

　　“禁毒条例”对相关法律法规已作处罚的情形不作重复规定。主要针对条例中创设的经营场所未摆放禁毒警示标志，交通运输经营单位发现驾驶人员涉毒未处理等情形设置了法律责任。

编辑： 罗予岐

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