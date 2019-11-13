广东抓紧抓实校园食品安全工作

近日， 广东省整治食品安全问题联合行动工作组召开相关电视电话会议，传达国家整治食品安全问题联合行动督导组有关要求，部署整改落实工作，进一步推动我省联合行动取得实际成效。

近日， 广东省整治食品安全问题联合行动工作组召开落实国家和省督导整改要求暨推进全省整治食品安全问题联合行动电视电话会议，传达国家整治食品安全问题联合行动督导组有关要求，部署整改落实工作，进一步推动我省联合行动取得实际成效。

会议要求各地各部门，一要做到责任再压实，合力再加强，进一步加强横向协同纵向联动，形成部门共管、上下联动的工作格局；二要做到措施再强化，行动再发力，全面梳理前期发现的问题线索，深挖严重侵害群众利益的突出问题，加大案件查办力度，保持联合行动高压态势；三要做到“三可标准”再深化，效果再突出，坚持“开门搞整治”，广泛听取群众意见，对群众投诉举报反映的问题坚持一抓到底，让百姓看到实实在在的整治效果；四要做到宣传再加强，总结再提升，持续加大宣传力度开展全方位多角度宣传，大力宣传治理行动的措施和效果，加大食品保健食品科普宣传力度，努力为联合行动深入开展营造良好社会氛围。

会议还通报了前期工作情况及国家、省整治食品安全问题联合行动督导组督导有关情况。截至10月底，全省共查办食品违法案件5525件，其中案值50万元以上大案15件，罚款3661.65万元，破获食品刑事案件787起，刑事拘留985人、逮捕696人，涉案金额5.7亿元；检查保健食品生产经营企业7.9万家次，立案查处违法违规案件177宗；出动执法人员17.32万人次，检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者9.79万户次，整改问题隐患5936个；出动执法人员38.9万人次，检查农产品生产经营主体27.3万家次，查处问题3167起。

省教育厅等各部门分别提出下一步工作意见，要全面落实国家和省督导整改要求，高标准严要求完成整治食品安全问题联合行动的各项任务。

省教育厅副厅长朱超华强调，一是要增强政治意识，提高政治站位，继续抓紧抓实校园食品安全工作。二是要压实主体责任，落实校园食品安全主体责任和教育部门管理责任，切实消除风险隐患。三是要加强整改落实，对省联合行动工作组通报中，国家督导组反馈的校园食品安全突出问题，我们要以钉钉子精神切实抓好整改落实，同时要规范日常操作，利用“广东省学校食品安全监管系统”做到每日自查上报。四是要加强宣传培训，用广大师生喜闻乐见的方式广泛开展食品安全知识宣传教育，并与市场监管部门加强沟通，密切配合，强化监督管理。

温馨提示

为贯彻落实校园食品安全专项整治的要求，省教育厅开通校园食品安全问题投诉举报电话，欢迎广大师生、家长、社会各界人士及时举报反映校园食品安全方面存在的问题，提供问题线索。省教育厅将会同有关部门限时核查处理。

【来源】广东省教育厅