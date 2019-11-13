每小时最高数十元 付费上自习值不值

近年来，主打安静、适合专心学习的付费自习室在国内多个城市兴起。专家表示，付费自习室的兴起凸显了对知识的需求越来越大，在未来，付费自习室将会更加细分，针对不同需求的人群推出不同的服务。

一人一座的单独隔间，隔间内仅有台灯、插座等必需品，每小时花费五六元至数十元。随着考研日期临近，越来越多的年轻人选择前往这样的付费自习室学习。

记者注意到，近年来，主打安静、适合专心学习的付费自习室在国内多个城市兴起。与传统的咖啡厅、图书馆等场所相比，付费自习室有多项新的特点。在前去体验的人群中，有受访者向记者表示，可以提高效率。同时，“价格太贵、没有效果”的质疑声也不绝于耳。有专家告诉记者，付费自习室的兴起凸显了对知识的需求越来越大，在未来，付费自习室将会更加细分，针对不同需求的人群推出不同的服务。

规则：

自习区严格禁言，会员制预收费

一张桌子、两边各竖起一块挡板，隔出一个相对私密的沉浸式小格子间。不少人都对韩剧《请回答1988》中的付费自习室印象深刻。近年来，越来越多的付费自习室开始在国内多个城市出现。南都记者查询发现，仅在广州就有10余家付费自习室，其经营模式类似，费用从每小时五六元到几十元不等，有的自习室还推出了会员制模式。

在广州的付费自习室有什么特点？11月初，记者来到越秀区的一家付费自习室体验。该自习室分为公共区域和自习区域，两个区域之间有两道门将其隔开，避免自习区受到噪音影响。公共区域中央摆放了一张大桌子，不时有顾客坐在桌旁吃零食、交谈等。该区域还布置了一整面墙的书架，可小憩的沙发，以及一些零食饮料。店员告诉记者，公共区域又称为“讨论区”，学习累了或者需要互相交流时可以前往公共区域就座。

公共区域的对面，则是付费自习室的关键：自习区。店员向记者介绍，自习区分为经济区和舒适区两档，分别收费8元/小时和12元/小时，区别在于舒适区有独立的帘子遮挡，完全看不到其他自习座位。而在经济区，记者体验感觉环境灯光比较暗，要看书只有到每个自习座位打开台灯照明。自习座位之间互相用厚厚的挡板隔开，座位上方设置了置物柜、充电插座等。记者在经济区某座位就座后，发现其置物柜内仍有上一位学习者未带走的书籍等物品。

除了提供学习空间，付费自习室通常还有一些特殊的规则需要遵守。以越秀区这家付费自习室为例，该店的每个自习座位隔间都会张贴《会员守则及告知事项》，其中包括卫生整洁规定、违规处罚规定、零分贝规定等。守则中称，自习区严格禁言，讨论交流请使用小纸条，或到公共休息大厅。除此之外，该自习室还可提供学习计划监督提醒服务。

在付费模式上，该付费自习室采取预收费的会员制方式，第一次免费体验2小时，之后就需要办会员卡，分为月卡、季卡、年卡、储值卡等，最低额度的储值卡为1000元，折算成单次收费在8-12元/小时。记者注意到，在工作日的21时左右，该店的上座率超过了一半。店员向记者介绍，来自习室的顾客以备考学生、考证的白领、准备出国的人为主，一般都是长期备战，来自习室的频率很高，也有附近的上班族前来自习。“有的顾客来着来着，就会找到自己最喜欢的座位，从那之后就一直预订那个座位。”

记者注意到，目前广州的付费自习室模式大多与之类似。在地理位置上，通常位于高校周边、市中心等交通便利之处。此外，根据考研、考公务员等大型考试的日期，付费自习室也相应形成了淡季、旺季。“来准备考研的人是最多的，寒暑假的人也很多，春节期间和前后就要淡很多。”广州一家付费自习室的工作人员向记者介绍。

体验者：

有人觉得是“无形监督”，有人坦言再也不去

什么人愿意为自习埋单？记者采访了多位曾体验付费自习室的市民，他们之中，既有紧张备战考研的大学毕业生，也有为治拖延症专程去自习室的工薪族。在提高效率方面，不是所有人都把付费自习室当成法宝，有市民直言容易睡着，不想再去。

“为了治拖延症而去的。”2017年，24岁的白领薛女士选择来付费自习室处理工作。薛女士称，当时有一个难度很大的项目需要完成，既需要上网查阅大量的资料，还从图书馆借了很多书籍来参考。“我就想找一个安静的地方提高工作效率，想要不被打扰，不会分心，还要有地方可以放书。”付费自习室并不是她一开始的选择，薛女士告诉记者，本来准备去图书馆，但是每次去都人满为患，而咖啡厅又有些嘈杂，无法保证安静，而且还要额外消费。在朋友的介绍下，她来到了付费自习室。

薛女士告诉记者，自习区内没有人会走动，大多是一些备考的人，有的座位上还放着一沓沓试卷，工作人员会事先提醒不允许说话。“还是有一些作用的，会提醒自己在这里学习。”薛女士称，自习区中，只有每个人自己的小隔间有灯，其余地方都很黑。这带来了一个弊端，“其实很容易睡着，太黑了。”

去了4次之后，项目完成，薛女士就没有再去，直到一年的有效期过期，薛女士发现，卡内还有近100元的余额没有用完。“不会想再去，感觉是在收智商税。”

正在备战考研的徐女士告诉记者，因为在家学习很容易开小差，所以花钱办卡来付费自习室学习。“在家学习就很想玩手机、吃东西，在自习室学感觉更有氛围，想想旁边的同学都在努力学习，自己也会更专心些。”在徐女士看来，学习也需要仪式感，平时，她还会在视频网站上直播自己在自习室的学习过程，她表示，直播间的网友、自习室的同学，虽然都是陌生人，但都在为着学习这个目标而努力，这让她感受到了无形的监督，也会逼迫自己往下学。

“学习最重要还是要看自己，如果自己不想学，无论在什么地方都学不下去。”26岁的张先生曾因备考托福前往付费自习室学习，他告诉记者，最初只是抱着好奇的心态，想去尝试之前只在电视剧里看过的自习室，去过一次之后体验不错，加上自己也确实需要长期备考，便像上班打卡一样，几乎每天都前往自习室学习。对于价格，张先生认为，自习室对自己来说是“刚性需求”，因此觉得并不算贵。“但是对于办了卡只偶尔去几次的人，就不划算了，就像健身房办卡一样。”

声音

专家：付费自习室兴起

侧面反映公共资源匮乏

“付费自习室的兴起，凸显了知识的重要性越来越大。”艾媒咨询CEO张毅接受记者采访时表示，随着知识更新换代越来越快，各个岗位对知识的需求都很迫切，在这样的前提下，公众对学习、提升自己的服务需求日渐增大，便产生了付费自习室的市场需求。张毅分析，付费自习室面向的群体主要包括专业技能学习者，考试、考证人群，升学人群等。

张毅告诉记者，另一方面，付费自习室的发展也从侧面反映出公共资源的匮乏，可用于学习的公共场所仍然需要不断扩展。

“根据不同需求的自习人群，付费自习室应有不同的区别，最好是做到物以类聚人以群分，对于有社交需求的年轻人、职场白领来说，还可以在学习中认识志同道合的人。”张毅向记者建议。