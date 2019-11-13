品牌学校“校长团”走出去 北大清华“教师团”引进来

近年来，东莞大力推进教育提质扩容，并将此纳入2019年东莞市十件民生实事。东莞教育“走出去”“引进来”的组合拳，进一步为推进基础教育提质扩容，优化东莞教育生态提供理念、人才支撑。

11月3日—9日，由东莞品牌学校校长和骨干组成的80人研修班，在深秋的北京开展了为期一个星期的学习。从听取北京师范大学专家授课，到实地走访京城名校，东莞品牌学校北京研修班为东莞探索优质教育之路绘制了浓墨重彩的一笔。

与校长们走出去充电不同，位于黄江镇的华南师范大学附属东莞学校（下称“东莞华附”），今年秋季开学迎来了一个7人的“北大清华教师团”；位于松山湖高新区（下称“松山湖”）的松山湖实验小学，下个月将迎来17名来自985、211高校的2020届毕业生，他们将提前开启为期一个月的跟岗学习。

近年来，东莞大力推进教育提质扩容，并将此纳入2019年东莞市十件民生实事。如何扩大优质师资的辐射影响作用？探索校长队伍管理能力提升？东莞教育“走出去”“引进来”的组合拳，进一步为推进基础教育提质扩容，优化东莞教育生态提供理念、人才支撑。

北上取经思考教育品牌的力量

北京是探索学校品牌化、特色化最早的区域，具有重要借鉴意义，东莞品牌学校研修班首次外出学习直奔北京。7天的研修学习，通过学术和实践知识的融合，激发了学校校长和管理骨干的深度思考——教育品牌的力量究竟是什么？

“一切为了孩子，一切为了明天。”北京润丰学校校长、史家小学终身名誉校长、全国明星校长卓立为学员讲授《学校品牌建设》时，反复强调这句话语。今年75岁的卓立依然在教育教学管理一线耕耘，探求教育现代化。

“这是高尚的教育情怀，也是我们向往和追求的教育方向。”东莞中学松山湖学校在品牌培育上以“卓越教育”为方向，校长黎德文直言，“‘卓越教育’不仅要求学校要有前瞻性的发展意识，更要以人为本，立足学生和教师的发展实际来进行学校的一切设计”。

培育学校品牌需要有创新理念、卓越情怀，同样需要与学校相适应的文化、气质。

北京市朝阳区教研中心常务副主任、北京市樱花园实验学校原校长郭锋，为研修班学员带来《学校文化建设与品牌培育》。他以亲身参与办学的北京市樱花园实验学校“英华教育”为例，讲述如何在一所老旧小区的传统学校进行特色办学，促进学校成长发展。

通过学术和实践知识的融合，对品牌文化内涵的追溯和探讨成为本次研修的关键，东莞的校长们不断将所学所看到的内容，与自己的办学实践进行印证，深度思考。

“东华初级中学目前在打造成长教育品牌，师资成长是重中之重，英华教育的文化内涵对我们有很好的借鉴意义。”东华初级中学校长沈传标说。他表示，东华初级中学成长教育正在探索“三大课程”（品位课程、思维课程和个性课程），成就“三大成长”（学生成长、教师成长和文化成长）。

“北京的品牌学校底盘打造得非常扎实，校长们用心、用情、用功，精雕细琢打造每一所学校，用心谋划学校的发展。让我们深刻感受到治学情怀、办学理念和顶层设计非常关键。”东莞常平中学副校长陈庆宏说。

新建改扩建学校亮相催生师资扩容

作为东莞市教育扩容体质的重要工程，品牌学校的培育从一开始，东莞市委、市政府就给予明确指示，要加大本土教育品牌的培育力度，进一步发挥优质学校的带动牵引作用，选取一批办学基础好、办学成效突出、社会口碑好的学校。通过重点指导培育，通过内涵式发展，推动优质特色办学，树立学校教育品牌，力争到2020年培育出100所高水平的品牌学校。

立足教育优质均衡发展，构建东莞慧教育体系，东莞高规格谋划、着力打造的还有学校新建改扩建工程。按照规划，东莞“十三五”期间将新建扩建中小学、幼儿园共267所，包括幼儿园202所、小学47所、初中18所，新增学位17.4万个，组建30个以上教育集团。

每到开学季，均有一批新建改扩建学校亮相，这成为东莞近年来的教育常态。数据显示，截至2018年底，全市共有中小学、幼儿园共计1716所，其中民办1217所，相比2017年的1673所，全年新增学校43所，今年新增数据继续刷新。

以南城为例，去年阳光九小落成启用，新增1600多个学位，今年阳光八小投入使用；在松山湖，松山湖第一小学、第二小学陆续开办招生，北区学校（暂定名）明年开学。

与学校同步增长的还有在校生人数。2017年全市在校学生约160万，至2018年全市学生超过168万，其中增加学生主要集中在幼儿园、小学、初中阶段。根据东莞市2019年教育工作报告，2018年中小学、幼儿园增加在校生6.92万人，其中公办学校3.15万人、民办学校3.77万人。

新建扩建学校数量的增加、学生人数的增加，催生东莞师资扩容。近三年来，东莞市教育局每年对外招聘公办学校编制教师计划均超过600人，除了赴师范院校校招，还同步组织本地专场招聘。3年招聘计划分别为：647人、698人、662人，招聘教师超过2000人。

面对急需的教师需求，除了全市统筹招聘教师，东莞各镇街也开始主动出击，赴师范院校招聘教师。2018年松山湖首次赴华中师范大学招聘42人，今年10月则赴陕西师范大学，招聘44名新教师；教育大镇寮步去年先后赴东北师大、湖南师大、华南师大公开招聘公办学校特聘教师，共招聘70人，且应聘对象要求为211及985院校毕业。

大湾区发展机遇聚拢“北清”教师团

“此次招聘的44名新教师中有35名研究生、9名本科生。44人中八成来自985、211院校，并以师范类院校毕业生为主。”参与了松山湖陕西师范大学招聘工作的相关负责人透露，松山湖计划为2020年秋季开学储备200余名中小学教师，除院校招聘外，还有社会招聘，“院校招聘没有定具体计划，我们希望通过走出去，扩大宣传及影响力，为未来储备人才做准备”。

主动出击招聘，东莞的竞争力在哪？该负责人直言，在社会经济竞争转为人才竞争的驱动下，师范院校招聘竞争变得激烈，佛山顺德、江门等地教育部门也带队参与了陕西师大的招聘会。

“广州、深圳有教师人才引进政策支持，包括安家费等福利，深圳打出30万元年薪招聘中小学教师。相比广深两座城市，东莞综合竞争力相对弱，但放眼全国，作为粤港澳大湾区重要节点城市的东莞竞争优势明显。”该负责人介绍，松山湖招聘属于特聘，没有编制，在宣讲中其主要突出松山湖的发展平台及提供的教师成长培养，“从现场情况来看，有部分已经拿到公办编制的学生放弃编制转而选择松山湖”。

一方面以镇街园区为单位招聘备受毕业生关注；另一方面，随着一批新开办的高端民办学校开始招生，东莞高薪招聘新教师聚集人气、有竞争力的薪资、完善的个人成长空间、宜居的城市环境，一批以北大清华等高校为代表的优质人才被吸引到东莞。

今年秋季开学，17名新教师集体亮相东莞华附初中部，包括7名北大、清华毕业生，其中3名为硕士、4名本科生。他们中有的来自北大计算机系、软件工程学院、生命科学院，也有的来自清华生物科学院、汉语言文学系，该团队被喻为“北清教师天团”。

黄凌云是7名老师中的一位，毕业于北大软件工程学院，如今成为学校物理和信息科学教师。谈及选择来东莞当老师，黄凌云直言，“粤港澳大湾区建设将给年轻人带来更多机会、平台，这也是打动我的地方”。

“希望能成为一名为学生带去积极影响的教师。”郭青青毕业于清华，希望自己为学生带去视野、心态、个人规划的影响。同样毕业于清华的申燕姿已经习惯了讲台上的生活，从学校带回不少纪念品，和学生约定达成小目标即可获得小礼品。

东莞华附副校长张文娟告诉记者，明年学校高中部将正式开办，目前新一轮的招聘工作已经启动，“今年学校继续走进北大、清华等高等学府招聘，目前有意向加入学校的北清毕业生达19人”。

观点

高层次人才进入基础教育

如何避免“水土不服”

大规模招聘教师，聚集一批优质毕业生，如何发挥其专长，服务于东莞教育，进一步为东莞教育提质扩容提供人才支撑、带来新颖教育思想？

广东省人民政府参事、华南师范大学教授张敏强认为，要让合适的人在合适的岗位上成长。他表示，高层次人才进入基础教育领域，要特别避免水土不服的现象，城市的吸引力、薪资收入影响毕业生的选择，对于引进城市或学校来说，如何做好规范化培训、帮助其做好角色的转变更显重要。

揽才更在用才，记者从松山湖实验小学获悉，此次松山湖招聘的44名新教师，有17名将入职北区学校。为让优质教师团队尽快适应新的工作环境，尽快实现角色转变，松山湖实验小学将对其做跟岗指导，往年集中在上半年的跟岗学习，今年从12月即开始。

“今年5—7月，东莞华附联合广州中学、华南师范大学附属中学举办为期两个月的新教师跟岗学习班。”张文娟透露，通过跟岗培训，实行导师制，为每一名新教师量身定制指导，“导师团”的传、帮、带让新教师快速成长。