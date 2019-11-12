“世界海外华人研究学会”第十届国际会议在暨大举办

11月8日-10日，世界海外华人研究学会第十届国际会议在暨南大学举行。

11月8日-10日，世界海外华人研究学会第十届国际会议在暨南大学举行。本次会议聚焦“全球视野：华侨华人与中国”，旨在进一步加强学术界之间的交流与合作，扩大华侨华人研究的国际影响力，来自30个国家和地区的近280名学者与会。

暨南大学党委书记林如鹏教授在致辞中表示，华侨华人是世界全球化与中国国际化进程中逐渐形成的一个特殊群体，他们既是近代以来中国与外部世界关系演变的独特现象，也具有全球化进程中越来越显著的跨国移民群体的普遍特征。

大会邀请了加州大学伯克利分校王灵智教授、丹麦奥胡斯大学朱梅教授、新加坡东南亚研究所廖建裕教授、墨尔本大学纪宝坤教授、北京大学李安山教授聚焦“全球视野：华侨华人与中国”，从美洲、欧洲、亚洲、澳洲、非洲五大洲不同地域的视角出发，阐述在全球化背景下，他们对华人及华人与中国关系的理解。

本次会议特设专题研讨环节。与会专家学者在二天内，分7个专题论坛共56个中英文小组展开交流和讨论，分享了有关海外华人研究方面的最新成果，共同探索该领域未来发展的机遇、挑战与前景。

11月10日，会议落下帷幕。整场会议汇集了世界各地从事华侨华人研究的各方人士，对新时期下的中国及海外华人与世界的关系变化提出了许多富有建设性的意见和建议，为进一步推动海外华侨华人研究作出了贡献。