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广东2020年本科插班生报考安排来了

2019-11-12 08:36 来源：南方网
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　　2020年本科插班生报名取消现场确认环节，实行网上预报名、网上审核和网上交费。网上预报名时间为2020年1月2日至5日；考生提交预报名资料的48小时内，招生院校完成资料审核，考生可登录系统查看报名资格审核结果，审核结果为“通过”或“待验证”的考生可以交费；网上交费截止时间为1月9日17:00。

　　报名方式：考生须在规定时间内通过网上报名系统报名

　　1.预报名。2020年1月2日至5日（共4天）为网上预报名时间，考生通过互联网登录http://www.eeagd.edu.cn/bcks，进入“广东省本科插班生网上报名系统”进行预报名，逾期不再办理预报名手续。

　　2.确认报名。2020年1月9日17:00为报名交费截止时间。

　　（1）考生可通过报名系统自行查看招生院校的审核结果，审核结果为“通过”或“待验证”的考生须在规定的时间内进行网上交费，确认报名资格。

　　（2）交费成功的考生才能参加编排考场座位、打印准考证；不交费的考生视为放弃报名资格。

　　报名资料审核：

　　招生院校负责对考生报名资料进行审核。考生只能报考一所院校一个招生专业，所报考的专业必须与考生原就读的专科专业相对应，具体要求由招生院校制定并在招生简章中公布。对于报考职教师资专业的考生，招生院校还需登录广东省人力资源和社会保障厅网站（网址：http://www.gdhrss.gov.cn/），对考生提交的省级以上人力资源和社会保障部门主考（或授权）的中级以上（含中级）职业技能证书进行核查。

　　考试科目及考试时间：

　　普通高校本科插班生除英语以外的专业招生考试科目为五门，其中省统一考试三门，高校自主考试两门专业课。省统一考试的三门为政治理论、英语和专业基础课。专业基础课包括大学语文、高等数学、管理学、教育理论、艺术概论、民法、生态学基础、生理学，高校可根据专业特点选择其中一门。

　　英语专业考试科目为五门，包括两门省统一考试科目为政治理论、大学语文，及三门专业课。

　　考试各科满分为100分，五科总分为500分。每科考试时间为120分钟。

　　普通高校本科插班生招生考试时间为2020年3月7日（星期六）至8日（星期日）两天，具体安排见下表：

　　2020年广东省普通高校本科插班生招生考试时间表（北京时间）

　　英语专业口语、听力考试，由招生院校自行组织，考试时间由院校自行决定并通知考生。

编辑： 罗予岐

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