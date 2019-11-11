华农迎来110周年校庆 万余名校友“回家”

11月10日，华南农业大学迎来了110周年校庆，整个校园洋溢着喜庆的气氛。

华农迎来110周年校庆

南方网讯(全媒体记者/杨智明 通讯员/方玮 蒙丽)11月10日，华南农业大学迎来了110周年校庆，整个校园洋溢着喜庆的气氛。10000余名校友从海内外各地返回母校参加110周年校庆活动；全球校友或通过网络直播参与盛会，为学校新气象、新成就祝福点赞；全国60多个单位发来贺电，袁隆平院士专门向华农发来贺电，遍布海内外的众多校友分别通过不同方式向母校建校110周年表达祝福；媒体争相报道盛况。

校友“回家”

回顾办学历程

校长道“感谢”

11月10日上午，华南农业大学建校110周年庆祝大会在丁颖礼堂举行。海内外嘉宾、离退休老领导、校友、兄弟院校代表和师生代表2000余人欢聚一堂。大会还举行了“广州国家现代农业产业科技创新中心华南农业大学分中心”揭牌仪式；110名在校年轻学生向110名退休教师代表献花，以此向书写历史的一代代华农人表达敬意；华南农业大学校长刘雅红为20位退休教职工代表颁发荣休证书，感谢退休教职工为学校事业发展作出的重要贡献。

华南农业大学建校110周年庆祝大会

华南农业大学校长刘雅红

华南农业大学校长刘雅红回顾了学校110年的办学历程。她说，从1909到2019，一代代华农人坚守“农业教育要振兴中华农业”的初心和使命，以优秀的办学传统，深厚的学术积淀，丰硕的服务成果，锻造了华农百年品牌。同时，她指出，我校要坚定不移地走高质量内涵式发展之路，坚持立足广东、服务华南、面向全国、走向世界，在农业现代化建设、乡村振兴、粤港澳大湾区建设等领域作出重大贡献;坚持以农业科学和生命科学为优势，以热带亚热带区域农业研究为特色，把学校建设成为中国特色世界一流农业大学。

“此时此刻，我们的脑海中又浮现起那一个个鲜活的面容和熟悉的名字，我们更加深切怀念每一位筚路蓝缕、拓荒创业的华农先贤，他们鞠躬尽瘁、以校为家，奠定了华农110年的历史伟业;我们衷心感谢每一位心系母校、建功立业的华农校友，他们和衷共济、以校为荣，造就了华农110年的卓著声誉;我们由衷致敬每一位同心同德、建业自强的华农师生，他们力耕不息、教学相长，创造了华农迈向一流的显著业绩……”，校长刘雅红动情地在台上道一声声“感谢”。

“当我回到母校，看着这里的一砖一瓦、一草一木，与昔日老师和同窗交流畅谈，心里不禁感慨青春真好，大学时光真好，母校真好! ”广东省农业科学院党委书记廖森泰代表学校培养的20万多校友致辞。

华农情人生路

校友集体婚礼交杯喝“酸奶”

一段华农路，一生华农情。10日，紫荆花树旁，香云故里·华南农业大学第二届校友集体婚礼举办，共38位新人身着中式婚礼服参加了集体婚礼，华农党委书记王斌伟现场致辞，华农前任校长陈晓阳及夫人当“证婚人”。在喝交杯酒环节，新人手捧红色包装的华农酸奶，相互“交杯”，喜庆而特别。

香云故里·华南农业大学第二届校友集体婚礼

香云故里·华南农业大学第二届校友集体婚礼

新郎周建增跟新娘沈楚君是中文系的毕业生，俩人是同班同学。“野有蔓草，有伊人兮。终日寻之，终生惜之”，新郎周建增用诗句表达心情；正值110周年校庆日，这对新人共植爱情树，在众多校友的见证下分享甜蜜，注定难忘。

联谊活动情怀满满

农博物馆开馆圈粉

记者探访发现，校庆日前后，漫步于华农校道，随处可见“欢迎校友回家”的标语横幅，校园路口花坛摆上了校庆的标志……“校友之家”精心准备了各项“定制”活动，比如，分别在校园卡、校训前打卡拍照，甚至可以身着学士服梦回毕业季。学校举办了校庆文艺晚会，节目引人入胜，展现华农的开创、发展和追梦之路；各学院也用心地安排庆祝活动，人文与法学学院举办了紫荆诗词大会，2007级中文系校友与在校师弟举行了一场篮球联谊赛，情怀满满。

校庆文艺晚会

校园卡、校训前打卡合影，重温学生时代

紫荆诗词大会

校友篮球联谊赛

华南农业博物馆开馆

华南农业博物馆开馆

历经五年的筹备建设，华南农业博物馆在校庆之际掀开了它神秘的“面纱”，参观的校友络绎不绝，纷纷点赞。华南农业博物馆是华南地区首个以华南农业与自然资源为主题的农业博物馆，设有广东农业历史、传统农具、土壤与岩石、植物世界、动物世界、昆虫世界、南海海洋生物、林业资源与利用8个展厅。

截止到今年10月，华南农业博物馆共收到标本、展品73批次、1901件；其中广州动物园捐赠了两批共计154件珍贵动物皮张。

华南农业博物馆建筑是广州市文物保护单位之一，前身是原国立中山大学教职员宿舍，建于1935年，后为华农图书馆、行政办公楼。这次16号楼以华南农业博物馆的全新面貌面世，相信会成为华农又一热门打卡处。