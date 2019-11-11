哪个高校足球水平高？“省长杯”青少年足球联赛在华工拉开战幕

全省87所高校派出112支球队共3100多人参加4个组别的比赛。参赛高校、参赛队伍、参赛人数再创新高。广东省政府、省教育厅、省体育局、省学生体育艺术联合会等单位的领导以及全省87所高校代表出席开幕式。

南方网讯（记者/柯丹洁 实习记者/肖瑞盈 通讯员/华轩）哪个高校足球水平高？“省长杯”上见分晓！11月10日上午，由省教育厅和省体育局联合主办的2019年广东省“省长杯”青少年足球联赛大学组总决赛在华南理工大学拉开战幕。全省87所高校派出112支球队共3100多人参加4个组别的比赛。参赛高校、参赛队伍、参赛人数再创新高。广东省政府、省教育厅、省体育局、省学生体育艺术联合会等单位的领导以及全省87所高校代表出席开幕式。

开幕式上，华工学子演绎团体操《永不停歇的奋斗》，用“凝聚”“必胜”“腾飞”三个篇章表达了大学生对体育运动和校园足球的热爱以及欢庆新中国70华诞、奋进新时代的豪迈。

华南理工大学党委副书记、纪委书记刘琪瑾表示，华工将为赛事举行提供良好的服务和保障，希望运动员们通过比赛展现运动激情、享受足球乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，带动校园足球活动蓬勃开展。

广东省教育厅副巡视员邱克楠指出，全省把大力发展校园足球作为强化学校体育工作的重要抓手，聚焦“教会、勤练、常赛”，完善省市县校四级联赛体系，不断优化校园足球工作机制。经过近几年的共同努力，全省校园足球工作卓有成效，走在了全国前列，受到了教育部的高度评价。在近期结束的第十四届全国学生运动会足球项目预赛上，广东省大学组男、女足和中学组男足均以优异成绩挺进决赛。他希望各高校始终坚持“健康第一”的教育理念，立足开齐开足体育课程，积极开展“阳光体育运动”，全面提升学校体育工作水平，促进青少年学生体质健康发展。

运动员代表和裁判员代表分别宣誓后，与会领导为总决赛开球。在随后进行的揭幕战中，男子乙B组华南理工大学对阵中山大学，最终华南理工大学以1:0获胜。

本届联赛共分男子甲A组、甲B组，男子乙A组、乙B组，女子乙组和男子丙组6个组别，参赛各高校球队将在的21个竞赛日里，通过分组单循环、交叉淘汰附加赛的竞赛办法，在华南理工大学、广东外语外贸大学、广东金融学院3个赛区，为各组别冠军展开激烈的争夺，比赛还将评选最佳射手、优秀教练员等奖项。