阿斯图-粤港澳两大高校联盟首次相聚华工 探讨大学生双创教育

11月10日，阿斯图-粤港澳中俄大学生创新创业论坛暨交流营活动在华南理工大学举行，莫斯科国立鲍曼技术大学、莫斯科航空学院、莫斯科物理技术学院等8所俄方高校，华南理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、香港理工大学、香港科技大学、澳门大学等15所中方高校参加活动。

南方网讯（记者/柯丹洁 实习记者/冯炯怡 通讯员/华轩）11月10日，阿斯图-粤港澳中俄大学生创新创业论坛暨交流营活动在华南理工大学举行，莫斯科国立鲍曼技术大学、莫斯科航空学院、莫斯科物理技术学院等8所俄方高校，华南理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、香港理工大学、香港科技大学、澳门大学等15所中方高校参加活动。除此之外，还有教育部国际合作与交流司、广东省教育厅的领导，以及中俄各高校代表出席活动开幕式并致辞。

在论坛上，华南理工大学教务处负责人项聪介绍了华南理工大学双创教育的理念目标、规划设计、亮点特色和实践成果。据悉，华南理工大学自1999年在全国率先提出“三创型”（创新、创造、创业）人才培养目标开始，20年来一以贯之于人才培养全过程，从创新模式、丰富课程、加强实践、改革教法、拓展平台、强化激励等六方面加强举措，培养学生的创新精神、创造能力、创业意识。

在随后的阿斯图-粤港澳中俄大学生创新创业大赛上，中俄高校100余位师生携人工智能芯片、水下多功能航行器、垃圾分类、云应用调试解决方案等35个创新创业项目参与竞逐。此外，活动还组织中俄高校师生参观了华南理工大学双创基地、实验室，并到华为、腾讯等高科技企业访问。

今年是中俄建交70周年，随着两国关系跨步迈进新时代，中俄教育合作也面临着广阔的空间和崭新的机遇。在此背景下，同时作为阿斯图第四届中方轮值主席单位和粤港澳高校联盟的核心成员，华南理工大学牵头两大知名高校联盟首次举办联盟间的交流活动，一方面有助于为中俄高校的合作搭建更高的平台，推动双方开展高层次教育科技合作，促进两国的经济社会发展；另一方面有助于将中俄高校的合作向纵深推进，推动两国高校在双创教育领域互学互鉴，扩大两国大学生创新创业领域的交流。

本次活动由中俄工科大学联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳高校创新创业联盟主办，华南理工大学、乌拉尔联邦大学、香港理工大学、哈尔滨工业大学、莫斯科国立鲍曼技术大学联合承办，同时也是国家发展改革委、中国科协等部门组织的2019“创响中国”系列活动之一。本次“创响中国”活动以创新创业成果展示与交流的嘉年华的形式举办，共分为产品反馈、投融资对接及招聘对接等3部分内容。