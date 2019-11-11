200余位专家齐聚暨大，深探智能时代的广告人才培养

11月9日，中国高等教育学会广告教育专业委员会2019年学术年会暨第十届中国广告教育论坛”在暨南大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/赵忠洋)11月9日，由中国高等教育学会广告教育专业委员会和暨南大学主办的“中国高等教育学会广告教育专业委员会2019年学术年会暨第十届中国广告教育论坛”在暨南大学召开。来自国内外多所高校和单位的专家学者、业内精英等200多人齐聚一堂，围绕“传承与变革：智能时代的卓越广告人才培养”这一主题进行探讨。

开幕式会议现场

暨南大学党委书记林如鹏在开幕致辞中表示，为将中华优秀传统文化更好地传播到五湖四海，暨大一直在积极行动，并实现了跨越式的发展。未来，暨大将继续深入探讨智能时代的认知与教育模式，共同助力中国卓越广告人才的培养。

中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来谈到，人才培养始终是重点，广告教育专业委员会成立以来，在推动广告学及相关专业的发展方面做了大量工作。他表示，为国家整体建设与发展培养符合国家和社会需求的广告专业人才，是最重要的目标。

暨南大学新闻与传播学院院长范以锦指出，近年来暨大广告系积极开展教学改革，探索并完善了“三化育人”（即：数字化、实训化、国际化）的人才培养模式。他期望能与兄弟院校、业内精英加强交流，合力推动中国广告教育的发展，让智能社会为卓越广告人才的培养带来更多的机会。

本届大会议程丰富，各界代表就如何培养智能时代的卓越广告人才纷纷建言献策。在主论坛主题演讲环节，八位专家学者、业内精英进行分享，从新文科背景下广告学科发展、人工智能对广告学科带来的变革、专业国际认证视域下的人才培养等多个维度汇报了他们的思考和研究成果。专题访谈环节，来自高校、行业的6位代表从一线科研教学、企业实践等维度展开讨论。活动当天，还举办了五场分论坛，分别以 “可行与可能：大广赛嵌入广告教学活动的路径与人才培养探讨”、“新文科与广告人才培养模式的创新”、“智能时代的广告变革与广告教育的改革”、“大数据营销与智能广告发展”和“智能时代的营销传播与品牌战略”为议题，来自全国各院校的40多位嘉宾分享了他们的研究成果。

专题访谈环节

据介绍，共有来自全国100余所高校及企业的200多位专家学者参与到本次年会中，会议共收到论文50多篇。本次年会上，各位专家学者对广告教育中的广告人才培养模式、课程改革、教学设计、广告研究中的中国广告学的学科建设与知识创新等议题进行了深入探讨。当今人工智能的发展已影响到各行各业，广告业已进入智能时代。本次会议的举办对于智能时代如何培养出更多更好的广告人才具有重要的启示。