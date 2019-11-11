办比赛、选“使者”，暨大举办系列活动传播中华优秀文化

11月10日，首届暨南大学·张原天中华文化传播大赛系列活动——中华文化才艺比拼赛道初赛在暨南大学番禺校区拉开帷幕。

南方网讯（记者/唐巧燕 实习记者/肖瑞盈 通讯员/王振华）11月10日，首届暨南大学·张原天中华文化传播大赛系列活动——中华文化才艺比拼赛道初赛在暨南大学番禺校区拉开帷幕。24支队伍带来包含乐器演奏、扯铃、舞蹈、舞龙舞狮、戏剧、太极、歌唱、射艺等多个类别的表演。

据介绍，新加坡华侨、暨南大学校友张原天博士捐资暨南大学1000万元设立“暨南大学-张原天中华文化传播基金”，支持暨南大学举办“暨南大学·张原天中华文化传播大赛”系列活动，面向全球华人华侨学子开展教育工作，奖励优秀全日制本科或硕士研究生、博士研究生在读华人学子。通过举办赛事活动，吸引和鼓励全球华人华侨学子积极弘扬和传播中华优秀传统文化，大力提升中华优秀传统文化的传播力和影响力。大赛共包含中华文化才艺大赛、中华文化传播使者年度人物评选活动、中华优秀传统文化社团及优秀项目培育计划三个项目，目前各种赛事得到海内外暨南学子的积极响应，1056人、246支队伍，报名参加。

本次初赛选手被分为6组进行比拼，每组第一直接晋级，每组二三名统一排名，分数前六名晋级，最终共选出12组选手晋级决赛。从唯美婀娜的古典舞到悠扬空灵的歌声，从铿锵有力的舞龙舞狮到惊艳四座的扯铃技艺，尽显暨南学子学习与传播中华文化才艺的决心与使命。

记者了解到，中华文化才艺大赛各赛道将如期进入复赛、决赛阶段，中华文化传播使者年度人物评选活动与中华优秀传统文化社团及优秀项目培育计划的参赛选手也将在答辩中一展风采。此外，表现优异的队伍与个人将于12月中旬颁奖仪式上进行表彰，进一步激励广大华侨华人学子将中华优秀传统文化传播到五洲四海。