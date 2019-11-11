2020年“英才计划”将选拔900名中学生接受大学导师培养

2020年，“英才计划”将选拔900名左右对数学、物理、化学、生物、计算机等基础学科具有浓厚兴趣的高中生利用课余时间走进北京大学、清华大学等高校，在各学科“顶尖学者”指导下进行为期一年的科学研究，激发科学兴趣。

近日，中国科协办公厅与教育部办公厅联合发文公布《2020年“英才计划”工作实施方案》（以下简称“《方案》”）。《方案》指出，2020年，“英才计划”将选拔900名左右对数学、物理、化学、生物、计算机等基础学科具有浓厚兴趣的高中生利用课余时间走进北京大学、清华大学等高校，在各学科“顶尖学者”指导下进行为期一年的科学研究，激发科学兴趣。

中学生科技创新后备人才培养计划（简称“英才计划”）由中国科协和教育部自2013年开始共同组织实施，目前覆盖全国15个省市20所高校。英才导师主要从“基础学科拔尖学生培养计划”（简称“拔尖计划”）导师中推荐，以两院院士、“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、省级教学名师等为主。

导师将从每个中学生的兴趣和特点出发，为学生量身定制培养方案，采取指定阅读书目、参加学术讨论、听取学术报告、指导课题研究等方式培养学生，使学生真正了解学科发展方向，切实体验科研过程。对于兴趣爱好或科研项目属于交叉学科或边缘学科的学生，将推荐高校内部不同学科导师、不同实验室或校际间的合作共同培养。

“英才计划”由高校所在地参与中学负责推荐品学兼优、学有余力、对基础学科具有浓厚兴趣的高中一年级和高中二年级学生参加报名。根据《方案》，学生相应学科成绩排名应在年级前10%，或者综合成绩排名在年级前15%。符合申报标准的学生需要在2019年11月21日-30日期间，根据个人兴趣爱好、学科特长在“英才计划”网络工作平台申报并选报导师。报名学生将接受学科潜质测试、网上审核、导师面试等考核环节确认是否能入选。

除导师培养外，“英才计划”五个学科工作委员会每年会组织优秀学生参加学术会议、培训班、大师报告、夏（冬）令营、论坛、交流会等多种学科交流活动。全国管理办公室将组织野外考察等综合性实践活动，选拔推荐优秀学生参加国际竞赛或交流活动，与国外优秀青少年、科学家进行交流，提高对世界科学前沿的认识，开阔国际科学视野。日前，在上海举办的“世界顶尖科学家论坛”活动上，英才计划全国管理办公室遴选36名“英才计划”学生与顶尖科学家面对面，共同探讨科技前沿话题。

为确保工作取得实效，全国管理办公室每年会对学生进行中期评价和年度评价。2020年11月底前，学生需提交课题报告、培养报告（包括读书报告、文献综述、实验记录、小论文等）、《成长日志》、导师评价等材料。英才计划全国管理办公室将根据中期评价结果和学生提交材料组织各学科年度评价，从科学兴趣、学科基础知识、创新及科研潜质、综合能力、英语交流能力等方面对学生进行全面考察，评选出年度优秀学生、合格学生和参加国际竞赛及交流活动候选学生。