从艰苦西迁到高水平理工科大学建设，广东石油化工学院跑进特色高校新赛道

站在新的起点上，广油将继续传承和弘扬“听党召唤，为国奉献，艰苦创业，忠诚担当”的“西迁精神”，推进高水平理工科大学建设，持续服务国家战略，助推广东经济社会和华南石化产业高质量发展。

今年8月，国家自然科学基金委员会公布了2019年国家自然科学基金集中申报项目立项结果。广东石油化工学院（下称“广油”）在立项数和项目总经费上均创历史新高。更是获得2项国家自然科学基金重点项目，项目数位居全国高校第80位，广东省第7位。

这是2017年11月进入高水平理工科大学建设行列以来，广油坚持差异化发展、特色发展，跑进特色高校新赛道的又一成果。

65年来，广油筚路蓝缕、风雨传薪，始终秉承“因油而生、为油奉献”的办学理念和“艰苦奋斗、求实献身”的校园精神，扎根茂名、服务广东，为社会培养输送了逾15万名管理精英、技术骨干和各类应用型人才。

站在新的起点上，广油将继续传承和弘扬“听党召唤，为国奉献，艰苦创业，忠诚担当”的“西迁精神”，推进高水平理工科大学建设，持续服务国家战略，助推广东经济社会和华南石化产业高质量发展。

教育“拓荒者”：红色高校西迁扎根茂名

今年9月，广油西城校区开始启用，一栋栋现代化教学楼拔地而起，形成“一校三区”的办学新格局，见证着这所地处粤西的特色高校日新月异的跨越发展。

历经半个多世纪的跋涉，翻看广油65年的发展史，就像是在看一部带着红色基因的奋斗史：既有初创时血脉工农、缘结石油的激情岁月，也有西迁创业、体制划转的激昂前行，更有合并升本、成功更名、四方共建、建设高水平理工科大学的高歌奋进……

新中国成立后，百废待兴。为满足建设国家需要，提高工农干部的科学文化水平，广油的办学前身——华南工学院附设工农速成中学于1954年应运而生，冉济川担任首任校长。

1956年，为适应国家石油工业发展对专业人才的需求，学校改建为石油工业部广州石油学校，此后历经多次划转更名，始终初心不改。1965年，学校响应党和国家号召，配合茂名石油公司的发展，从广州西迁茂名。

彼时，在极端艰苦的条件和环境下，冉济川带领广油师生在荒原之上削坡平洼，手推肩扛地建设学校。实现了当年8月完成搬迁，9月初即正式上课的“广油速度”。这种“听党召唤，为国奉献，艰苦创业，忠诚担当”的精神也被概括为广油“西迁精神”，为广油人所铭记。

“在建校65周年之际大力挖掘和强调西迁精神意义重大！”广东石油化工学院党委书记、校长张清华表示，广油人许党报国、赤诚为民，铸就了办学史上“西迁茂名”的伟大丰碑，培育的广油“西迁精神”已成为学校宝贵的精神财富和文化底蕴的核心，鼓舞和启迪了一代又一代广油人奋力前行、成就辉煌。

跑出“新速度”：建设高水平理工科大学

2018-2019年，中国工程院陈勇院士工作站等2个工作站相继落户广油。以广油为中心形成的高层次人才聚集效应越发明显，学校、企业、地方政府和高层次人才相互合作碰撞，逐渐擦出“火花”。

2017年11月24日，是广油发展历史上值得铭记的一天。广东省政府与茂名市政府签署协议，投入30.5亿元支持学校建设高水平理工科大学。广油将围绕华南沿海石化产业、南海能源资源开发，重点发展石油与天然气工程、环境科学与工程等5大优势学科专业群，建设石化特色鲜明、优势突出的高水平理工科大学。

“在广东高等教育发展的高速路上，广油要迎头追赶，只争朝夕！”张清华介绍，短短2年间，广油新增了2个院士工作站，现有2个省重点实验室、1个省协同创新发展中心等省级以上平台达到30个，并参与4个广东省实验室、广油粤港澳大湾区石化产业技术研究院的建设筹建工作。目前拥有省级优势重点学科3个、省级特色重点学科4个，“珠江学者”设岗学科3个，在省内同类高校中优势突出。

高校的飞速发展最终靠人的发展，人才始终是高等教育中最重要的角色。为了进一步推进高水平理工科大学建设，广油遴选出4个高层次团队、9个重点团队和18个重点培育团队进行扶持培育，逐步建成一批充满活力的科研创新学术群体，集聚创新资源，形成结构合理的科研人才队伍，争创标志性科研成果，培养高层次科研人才和建设重点学科。

人才“蓄水池”：服务区域经济社会发展

7月27日，华南理工大学-广东石油化工学院（茂名）联合技术创新中心揭牌成立并落户茂名市高新区。作为校企深度对接的平台，该创新中心将整合高校和企业资源，协助企业解决技术难题，大力推动产学研合作，助力茂名经济高质量发展。

茂名有“南方油城”之称，上个世纪50年代我国南方最大的露天矿山在这里破土动工。广油自从与油结缘起，就肩负着为华南地区培养石化人才的历史使命。西迁茂名之后，广油更是与这座城市同呼吸、共奋进。

茂名石化公司党委书记、广油优秀校友陆建明做过一个统计，他说，茂名石化四分之一的处级干部是广油校友，科级干部更是高达三分之一。广油作为华南地区唯一一所石油化工特色高校，广东省政府与中石化、中石油、中海油共建高校，对地方产业的人才支撑和智力支持可见一斑。

一直以来，广油以学生的未来职业发展需求构建课程体系，把产业需求、岗位要求转化为学生的素养、技能，尤其坚持立德树人根本目的，落实大学生思想政治教育。一批又一批踏实肯干、技能过硬的广油毕业生在走上岗位之后迅速成长为行业领军人物，也让广油成为名副其实的华南石化人才“蓄水池”。