湾有引力，这些澳门教育者来科大讯飞寻找“A.I.+教育”的答案

人工智能如何赋能教育？广东如何实现“因材施教”?如何培养人工智能时代的创新人才？

南方网讯（记者/崔征）人工智能如何赋能教育？广东如何实现“因材施教”?如何培养人工智能时代的创新人才？同为湾区之子，澳门和广州两地的教育工作者近日进行了一场深入有益的探索。

11月8日，澳门教育暨青年局黄健武厅长带队参观科大讯飞华南人工智能研究院，并与同行40余位澳门学校代表到访黄冈中学广州分校（下称“黄广中学”），观摩智慧教育的发展情况，与科大讯飞、黄广中学座谈交流，共话抢抓粤港澳大湾区教育建设机遇。

据了解，科大讯飞于近日正式发布教育大数据平台，同时承建“‘机器人智能交互’广东省新一代人工智能开放创新平台”，目标是面向粤港澳大湾区。

澳门教育暨青年局考察团参观科大讯飞华南人工智能研究院展厅

澳门教育暨青年局考察团第一站是位于广州南沙的科大讯飞华南人工智能研究院。科大讯飞华南人工智能研究院展厅集中展示了多项人工智能技术的产品和应用。据介绍，该研究院聚焦基础研究、客服NLP（自然语言理解）、司法NLP、肺部CT、医疗影像、以及大数据六大核心板块的研发。目前，智慧医疗、智慧教育等领域的人工智能应用已陆续在粤港澳大湾区几何中心南沙落地。

科大讯飞工作人员正在为澳门教育暨青年局考察团讲解智慧教育应用

在此次交流过程中，来宾们还体验了一节科大讯飞A.I.创新教育课程，学习如何用编程语言让机器人进行人机对话，体验自动驾驶小车、智能垃圾分拣、机械狗等人工智能设备在实际教学中的应用。

实际上，对于推动粤港澳大湾区融合发展，澳门早已响应并开展研究。早在2018年6月21日,前澳门特区行政长官崔世安率领特区政府代表团考察科大讯飞华南有限公司。此外，科大讯飞与澳门濠江中学签署战略合作协议，该合作是科大讯飞扬帆启航迈向粤港澳大湾区港澳版块的重要征途。

澳门教育暨青年局考察团亲身体验科大讯飞A.I.创新教育课程

如何通过人工智能实现因材施教，给参访嘉宾留下深刻印象。在粤港澳大湾区区域内，广东和港澳地区的智慧教育经验如何互相学习，这很重要。今年高考重本率达81.5%的“黄广中学”也成为本次参观点之一，该校也是科大讯飞打造粤港澳大湾区智慧教育区域样板的“先手棋”代表。

科大讯飞布局粤港澳大湾区“A.I.+教育”版图

今年高考，黄冈中学广州学校两名学生获得清华大学/北京大学录取资格。而学校的高考重本率，从2017年的61%，跃至今年的81.5%。如此亮眼的教学成果，在中学教育竞争激烈的广州实属突出。黄健武厅长一行参观了黄广中学，并与校方就智慧教育有关方案使用状况进行交流。

回顾其“弯道超车”的艰苦历程，不难发现转机发生在四年前。2015年7月，学校与科大讯飞开启合作，走上“智慧教育”之路。

澳门教育暨青年局考察团在黄广中学观课，体验大数据精准教学在课堂中的实际应用

智学网和个性化学习手册的陆续引进，颠覆了传统教学方法。目前，黄广中学通过建立一流的智慧学习系统、学习方法体系、科学的管理流程和执行系统，已形成了十分成熟的教育教学管理制度和成功实践经验，成为AI+教育的先行探索者。也正因此，该校成为广州民办学校的引领者和示范校，成为智慧教育的实力代表。

澳门教育暨青年局与黄广中学双方交流座谈

2019年是人工智能规模化应用落地的元年，据了解,作为目前亚太地区知名的智能语音和人工智能产业上市公司,科大讯飞的智慧教育产品向师生提供“教、学、考、评、管”全链条智慧教育产品体系。为广州成为“全国智慧教育示范区”提供A.I.支持，深入部署深圳教育云应用，超六成珠海K12学校使用科大讯飞的教育产品，为佛山注入区域教育均衡发展血液……

科大讯飞坚定“A.I.+教育”的步伐，科大讯飞智慧教育产品覆盖粤港澳大湾区约1500所学校；智学网已覆盖广东40万学生，帮助学生开展个性化学习；智慧课堂已覆盖11.8万学生，通过人工智能技术为教育工作者与学生减负增效......

至今，科大讯飞智慧教育已全面布局广东十城。随着粤港澳大湾区国家战略的不断深化，港澳和广东在各行各业的交流将越来越深入，而这次澳门教育暨青年局一行到访也表明，通过教育合作发展将大力推进粤港澳大湾区建设的重点工作，科大讯飞智慧教育通过人工智能大力赋能粤港澳大湾区的智慧教育，探索教育改革发展的新模式，促进大湾区内不同城市板块的智慧教育发展。

“A.I.+教育”的种子已深埋粤港澳大湾区，落地生根。未来科大讯飞将通过人工智能持续赋能各行各业,迎着粤港澳大湾区利好的东风,让智慧教育惠及整个粤港澳大湾区。