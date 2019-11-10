300余位专家学者齐聚广州，深探21世纪海上丝绸之路高质量发展

11月9日，21世纪海上丝绸之路国际智库论坛（2019）在广州开幕。

11月9日，21世纪海上丝绸之路国际智库论坛（2019）在广州开幕。国家发改委、中联部、外交部等部委领导以及广东省政府、省政协相关领导，以及来自海丝沿线30余个国家和地区共计300余位政府官员、驻穗总领事、专家学者、中外智库代表、企业精英与友好国际组织代表出席论坛。

论坛现场

本届论坛以“21世纪海上丝绸之路高质量发展”主题，由广东国际战略研究院、中联部当代世界研究中心、中国社会科学院世界经济与政治研究所、广东外语外贸大学联合主办。

会上，世界银行前副行长、一带一路国际顾问委员会主席、北京大学新结构经济学研究院院长、中华全国工商业联合会原专职副主席林毅夫、印度人民党前主席司瓦米、国家发改委一带一路建设促进中心主任翟东升、亚洲合作对话（ACD）秘书长帕钗、国际移民组织驻华代表处代表以及驻蒙古国代表处代表柯吉佩等分别作了主旨发言。此外，会议还举行12场平行论坛，分别围绕“一带一路”深化发展对接、“一带一路”与全球经济治理、高质量发展、粤港澳大湾区建设对接“一带一路”、全球汉学研究与中国形象对外传播、中资企业海外社会责任、国际移民、人文交流、国际教育合作、中国与东盟及南太平洋岛国合作等议题展开深入研讨。

论坛开幕式上，广东外语外贸大学党委书记、广东国际战略研究院常务副院长隋广军表示，此次论坛将有助于海丝沿线国家在发展制度上紧密合作、在发展方式上优势互补、在发展治理模式上取长补短，携手实现“共商、共建、共享、互惠、互利、互赢”的美好愿望，迈向“一带一路”高质量发展新时代。他指出，广外要积极响应国家和广东发展的重大需求，努力发挥办学优势和特色，为中国构建全面开放新格局、为广东改革开放再出发提供强有力的智力支撑和人才保障。

林毅夫作主旨发言

林毅夫谈到，中国到2025年很有可能进入高收入国家行列。经济发展需要把资本等配置到高附加值的产业中，而在此过程中必须不断完善电力供给、道路、航运等基础设施。“从中国的发展经验来看，要致富先修路。”林毅夫认为，基础设施严重不足是限制发展中国家发展的最主要瓶颈，“一带一路”的建设正好以基础设施的互联互通来帮助实现人类共享繁荣的目标。

翟东升作主旨发言

翟东升指出，“一带一路”倡议遵循市场规律、国际通行规则和共享共建原则，他希望各方可以优势互补、共享成果、共担风险，通过全方位互联互通、高质量共建不断推动国际合作的与时俱进，“一带一路”国家和地区民众从合作计划中得到的福祉更加殷实。

在论坛全体会议环节，教育部留学服务中心主任程家财分享了一组数据：截止2019年底，我国各类出国人员累计约585万人，中国连续多年成为全球第一大留学生生源国。同时，2018年中国也累计吸引了49.2万各类外国留学人员在华学习，其中“一带一路”沿线国家留学生超过60%。他指出，留学服务中心要通过深化教育国际合作，使教育交流成为“一带一路”国家人文交流的重要内容，通过留学中国计划扩大中国高等教育的全球吸引力，使教育成为“一带一路”民族相知、国家相交的重要纽带。

程家财发言

据悉，为更好促进协同单位人才联合培养、凝练下一阶段发展思路，21世纪海上丝绸之路协同创新中心在本届论坛专门召开了省部协同创新中心专项工作会议，来自中国社科院世界经济与政治研究所、中科院南海海洋研究所、中联部当代世界研究中心、中国国际问题研究院、厦门大学、中山大学、暨南大学和云南大学等协同单位的专家学者参加了本次工作会议。