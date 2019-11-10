@全省60万2020届高校毕业生，这场供需见面活动精准匹配16万就业岗位！

11月9日，广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动启动仪式在华南理工大学举行。活动采取线上线下一体化精准匹配的方式开展，当天共约16万个岗位精准匹配推送给我省60万高校毕业生。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）11月9日，广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动启动仪式在华南理工大学举行。活动采取线上线下一体化精准匹配的方式开展，当天共约16万个岗位精准匹配推送给我省60万高校毕业生。

据悉，2019年我省高校应届毕业生有53.92万人，初次就业率为94.58%，比2018年提高0.4个百分点，就业竞争力不断增强，就业质量有新的提升，为服务我省经济社会发展、推动经济转型升级提供了有力支撑。2020年广东省高校应届毕业生人数再创新高，约有60.3万人，加上外省入粤求职的毕业生，将有超过80万名高校毕业生在广东省求职，约占全国的十分之一。

搭建信息化平台，精准匹配就业岗位

记者从现场了解到，今年的系列供需见面活动整合了省内的各类就业资源，有力拓宽了高校毕业生就业渠道。既有按专业设置，又有按行业设置的主题专场活动。系列供需见面活动时间贯穿整个毕业季，地域布局更为科学，覆盖粤港澳大湾区及粤东西北高校集中区域，极大地方便毕业生和用人单位就近求职招聘。同时，结合当前湾区建设和毕业生就业需求，新增设了面向全国用人单位和高校毕业生的“南方”系列供需见面活动以及“广东省国有企业招聘专场”，提供更多的机会助力学生到祖国最需要的地方去就业。

除此之外，今年大力推进信息化建设，优化招聘和就业手续流程，发挥官网“广东省高等学校毕业生就业指导中心”，官微“广东大学生就业创业”作用，线上线下同时进行招聘活动，推广使用人脸识别技术、实现学生快速入场投递简历，进行岗位精准匹配推送，毕业生可搜索并关注“广东大学生就业创业”微信公众号，实现一站式办理就业相关业务，如：创建简历、找工作、拿offer、申领报到证、查询档案，以及在线签订《就业协议书》等，为高校毕业生和用人单位提供更方便、快捷、有效的精准就业信息服务。

为保障特殊群体毕业生顺利就业，省教育厅将联合省残联举办省内高校残疾人毕业生现场招聘活动和网络招聘活动；举办农村从教专场招聘活动，为毕业生扎根基层做好服务。提供专项就业援助服务，确保特殊群体毕业生充分就业。今年继续加大对粤东西北的倾斜，联合省工业和信息化厅在粤东西地区举办“2020届高校毕业生供需见面活动暨高成长企业校园招聘会”和“广东省中小企业大型网络招聘专场”，将提供更多的就业岗位，为粤东西北地区的经济发展提供人才智力支撑，让粤东西北毕业生有更多的就业机会。

降低求职成本，做好生涯规划教育

据悉，省教育厅从11月份起面向2020届高校毕业生举办61场供需见面活动，活动依托广东省大学生就业创业智慧服务平台（http://job.gd.gov.cn），采取线上线下一体化精准匹配的方式开展，广东省教育厅和广东省国资委联合举办的广东省国有企业招聘专场现场活动、广东省教育厅和广东省工信厅联合举办的广东省中小企业大型网络招聘专场两场活动同时开展。

广东省教育厅厅长景李虎表示，各部门要一如既往地抓好各项就业政策的贯彻落实，切实简化高校毕业生就业手续，降低高校毕业生求职成本，让政策红利惠及每一名高校毕业生。各普通高校要做好职业生涯规划教育，引导毕业生面向基层就业，充分发挥中小微企业吸纳高校毕业生就业的主渠道作用。要完善就业指导体系，把学生职业发展与就业指导课程贯穿整个人才培养体系，加强就业指导师资队伍建设，完善就业指导课程内容，切实提升毕业生的就业能力。

据了解，为确保就业信息真实准确，各高校将对参加供需见面活动招聘单位的资质与高校毕业生信息的真实性、合法性、有效性进行了严格审查。同时，各高校将通过开展安全专题教育课、宣讲会、安全专题讲座等方式，多渠道多方式加强高校毕业生求职安全教育工作。严厉打击就业市场出现的招聘乱象，防止出现部分求职中介平台制造求职恐慌，杜绝以“内推”、“保录取”为噱头收取高额培训费用，严防打着“创业、就业”的幌子、以“招聘、介绍工作”为名诱骗求职毕业生参加的各类传销组织等招聘欺诈乱象的发生。严禁发布含有限定“985”、“211”高校，违反国家规定的有关性别、户籍、学历等歧视性条款的需求信息，坚决反对任何形式的就业歧视行为，维护毕业生的合法权益。

广东省人民政府副秘书长贺建军、省教育厅厅长景李虎、副巡视员邱克楠、省就业领导小组成员等领导出席启动仪式并现场指导工作，省人社厅、省工信厅、省国资委、省残联、省科技人才服务中心、广州市高校毕业生就业指导中心、省行业协会联合会等单位代表，各承办高校分管就业工作校领导及企业代表共200多人参加了启动仪式。