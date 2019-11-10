适逢华农110周年校庆，农林高校校长齐聚共谋高质量发展

11月9日，正值华南农业大学迎来110周年校庆之际，“中国高等农林教育校长联席会第十九次会议暨大学校长论坛”在华农举行。

南方网讯（记者/杨智明 通讯员/方玮 蒙丽）11月9日，正值华南农业大学迎来110周年校庆之际，“中国高等农林教育校长联席会第十九次会议暨大学校长论坛”在华农举行，广东省教育厅领导和来自全国50所高等农林教育院校的150名校长、书记、教育专家出席了本次论坛。

本次论坛主要围绕人才培养模式、新农科建设、产教融合发展、一流学科建设、一流专业建设、一流课程建设等进行探讨，以促进农林高校高质量发展。

华南农业大学党委书记王斌伟在致辞中表示，这次联席会和论坛提供了一个难得的学习交流的机会，期望与各兄弟院校共同推进高等农林教育迈向一流。

华南农业大学校长刘雅红介绍说，华农实现了国家级科学技术奖三大奖项全覆盖，同时，所打造的校企合作典范“温氏模式”，成为“中国高校产学研合作的一面旗帜”。未来，华农将继续抓好学科建设，扎实推进创新创业教育。

南京农业大学、华中农业大学、西北农林科技大学、浙江大学、东北农业大学、沈阳农业大学、甘肃农业大学、扬州大学、西南大学、青岛农业大学、广东海洋大学、仲恺农业工程学院分别作了论坛主旨报告。

另悉，下一届中国高等农林教育校长联席会暨大学校长论坛将在广东海洋大学举办，现场举办了授牌仪式。