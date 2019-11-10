2020试行网上确认报考点的考生速进！

现在，研招统考已进入现场确认阶段。现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。

现在，研招统考已进入现场确认阶段。现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。

今年有部分报考点试行网上确认方式，请考生及时关注报考点发布的公告，并按规定完成网报信息核对确认、相关材料上传确认等，逾期不再补办。

网上确认审核通过的考生不需再到现场进行确认。

关于网上确认，有几点须知请考生看好：

第一，网上确认时，必须使用网报时的用户名和密码进行登录。

第二，网上确认时间也是有限制的，请考生抓紧时间上传个人电子版材料，及时查看确认是否通过，如需补充材料，需在报考点要求的时间之前将补充材料上传完毕。进行网上确认时，要避开网上确认时间高峰，避免出现网络拥堵的情况，影响确认进度。

第三，没有按照报考点要求在规定时间内完成网上确认的考生，逾期不再补办，不能参加2020年硕士研究生招生考试。

第四，请考生速去查看所在报考点公布的确认方式，如所在报考点为网上确认的方式，考生应按照报考点要求准备个人材料。查看途径包括但不限于：研招网网上公告、报考点官方网站、报考点官网微博或微信、报考点发送的短信通知等。

第五，河北、浙江、海南三省全省试行网上确认，选择以上省份报名的考生，请直接进行网上确认，不要犹豫。

建议考生使用手机端访问网上确认页面。如对确认方式有疑问，请及时联系报考点。

考生进入登录页面后，输入本人网上报名时的学信网账号、密码，核对本人的网报信息、按要求上传相关材料照片后等待审核结果，网上确认审核通过的考生不需再到现场进行确认。

网上确认的具体时间、要求由报考点根据本地区报考情况自行确定和公布。如有疑问，请及时联系报考点。

注：以上内容仅供参考，如有变化，以省招办和报考点通知为准。

【来源】研招网