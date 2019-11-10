小学书面家庭作业不能超1小时？家长这样说！

日前广州市教育局、广州市卫生健康委等七部门联合发布《广州市综合防控儿童青少年近视实施方案》。从11月1日起广州小学一、二年级不再布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟。

日前广州市教育局、广州市卫生健康委等七部门联合发布《广州市综合防控儿童青少年近视实施方案》（下称方案）。根据方案，从11月1日起广州小学一、二年级不再布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。

前几日，有地方“小学生晚9点后可拒绝完成家庭作业”的消息冲上微博热搜。无论是为了预防近视，还是出于减负的初衷，纷纷都拿家庭作业“开了刀”。家庭作业要限时，娃们高呼更轻松更嗨皮，家长怎么看？

力挺者：

作业“瘦身”有助课外拓展

“孩子在课堂掌握了，为什么回家还要反复做呢？”家长冯女士认为家庭作业其实是一种重复性的劳动。没有作业的话，孩子可以有更多的时间课外阅读和课外拓展。对此，家长陈女士颇有同感：“尤其是抄抄写写的作业，并没有什么意思。”

“学习也是需要天赋的。”“佛系”妈妈刘女士则认为，有些孩子在学习上确实没那么快的进展，繁重的文字性教育有时真的是这种孩子的负累。“我们不是期望孩子能够更多地走向操场、走向丰富的课外活动吗？学校真要统筹发展也是情有可原的。”

有话说：

“无作业日”不代表放纵学生

实际上，早在2009年，广州市就有小学——越秀区东风东路小学进行了“无作业日”的探索。周一至周四老师可以任意选择一天不给学生留书面作业。

在校方看来，小学阶段学科性不强，如果将这6年的目标全锁定在分数上，而忽略孩子其他能力和素质的成长，就是荒废时光。

“无作业日”并不意味着放纵学生，而是给他们一个更多元的学习空间和时间。在东风东路小学，一年级到六年级的学生分别被安排上书法、舞蹈、乒乓球、武术、动漫和象棋等课程。这些课程的安排都有其科学原理。

例如，到了三年级，学生如果不注意用眼，很容易近视；练习乒乓球，不仅可以练习协调性，还可以锻炼眼睛的灵活度。从四年级开始开设象棋课，是为了让学生在棋盘上感受“挫折”，并学会做好自我调节。

探讨

受欢迎的家庭作业长啥样？

在冯女士看来，孩子的教育不光总是学校的责任，在孩子小学阶段家长尤其需要投入比较多的时间和精力。

也有家长认为，老师应该针对每天的教学内容布置作业，但可以分为必做和选做。必做部分最好不要占用太多时间。该家长说，她有时候也很想给孩子布置一些针对性作业，但很多时候完成校内作业后，就已经没有太多时间完成针对性作业了。

同是家庭作业，有些家庭作业却深得家长喜爱。今年暑假期间，张女士发现天河区有小学的家庭作业是阅读历史相关书籍并写出自己的读后感，她觉得这类开放性的作业对于孩子来说不是负担，孩子“值得拥有”。此外，社会实践活动也是不错的选择。

体育家庭作业也是家长们口中的一个高频词汇。根据方案，鼓励学校每天布置适量的体育家庭作业；全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，确保节假日学生每天2小时以上户外体育运动。

“孩子能否完成体育家庭作业与家长的重视程度紧密相关。”家长刘女士介绍，今年暑假她的儿子就已经有了体育家庭作业，学校要求每天“打卡”，包括跳绳、仰卧起坐等。